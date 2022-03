Swatch X Centre Pompidou: arte contemporanea al polso

Un classico sempre attuale: che ore sono? In fondo è sempre un’ottima domanda per attaccare bottone e se poi a rispondere sono addirittura Frida Kahlo, Amedeo Modigliani, Robert Delaunay, Vassily Kandinsky e Piet Mondrian, allora è davvero un match perfetto. A questi cinque grandissimi artisti, icone della storia dell’arte di tutti i tempi e di tutte le latitudini, è infatti dedicata la nuova collezione Swatch X Centre Pompidou. Coloratissimi e intriganti, i nuovi modelli di orologi da polso continuano sulla lunga scia delle collaborazioni tra il noto brand svizzero e l’arte contemporanea che, nel caso del Pompidou, è iniziata nel 1985, con la presentazione del primo orologio Swatch Art Special. Si trattava della ormai leggendaria serie disegnata da Kiki Picasso, al secolo Christian Chapiron, composta da 140 esemplari unici. L’anno successivo, nel 1986, un’altra collaborazione segnante, con il grande Keith Haring. E il resto è storia. Che riguarda tanto gli artisti che i musei.

Swatch X Centre Pompidou: una lunga storia

Nel 2018, infatti, il brand ha fatto un altro passo avanti con la sua serie Museum Journey, con la quale i musei hanno aperto a Swatch le porte delle loro collezioni, per una originale rielaborazione, tra cinturini e lancette, dei capolavori più riconoscibili. Fino a ora, hanno partecipato il Rijksmuseum di Amsterdam, il Museo Nazionale Thyssen-Bornemisza di Madrid, il Louvre di Parigi, il MoMA di New York e ora anche il Centre Pompidou.

Colori vivaci e dettagli in trasparenza sono i marchi di fabbrica caratteristici del brand svizzero di orologi, come anche dell’originale edificio in acciaio, con le tubazioni in colori primari e le rinomate scale mobili denominate “caterpillar”, interamente in vetro e serpeggianti sul lato della struttura, che permettono ai passanti di vedere le opere d’arte all’interno. Dal 2023 al 2027, lo storico edificio al Beaubourg, progettato nel 1977 da Renzo Piano e Richard Rogers, rimarrà chiuso per imponenti lavori di restauro e in cantiere sono già diversi progetti per portare in giro le sue opere. E con gli orologi della nuova serie Swatch X Centre Pompidou sarà effettivamente così.

Ma la storia tra gli orologi e il museo è piena di incroci: nel 1999, Renzo Piano trasformò la sua architettura nell’orologio JELLY PIANO. Lo stesso anno, durante uno dei restauri del Centre Pompidou, Swatch creò il billboard esterno più grande al mondo, entrato nel Guinness dei Primati, caratterizzato dalla frase “Vous aussi, vous êtes notre musée”, “Anche tu sei il nostro museo”.

Gli orologi della collezione da storia dell’arte

Per “The frame, by Frida Kahlo”, Swatch ha reinventato uno dei più famosi autoritratti dell’artista messicana, con un’immagine a specchio suddivisa in modo perfetto tra ore 6 e ore 12 sul quadrante. I colori festosi e vivaci di The Frame sono riproposti nella parte anteriore dell’orologio NEW Gent, bilanciati in modo perfetto dalla base rosa e dal lato inferiore del cinturino.

In “Portrait of Dedie, by Amedeo Modigliani”, si rende omaggio all’artista italiano che, con i suoi ritratti fortemente caratterizzati, è riuscito a raccontare il volto della Parigi del XX secolo. Swatch inserisce la firma dell’artista sul cinturino Gent, includendo una finitura metallica sul quadrante e un tocco inaspettato di colore rosa sulla cassa, sulla fibbia, sul passante e sulle lancette.

Due le opere scelte di Robert Delaunay. “Carousel” si ispira alla terza versione del dipinto dell’artista, dato che le prime due le aveva distrutte. Delaunay utilizza sapientemente i colori per provare a raffigurarne il movimento. Ecco quindi che lo speciale quadrante di questo Swatch mostra, attraverso ritagli precisi, i colori stampati sulla ruota del datario che offrono un tocco di dinamismo al design. “Eiffel Tower” invece rielabora la famosa rappresentazione angolare in prospettiva di uno dei simboli di Parigi. Le proporzioni dell’orologio Gent rimangono fedeli all’originale di Delaunay, mentre il quadrante, il cinturino e le lancette sono caratterizzati da tonalità di rosso, giallo, arancione e blu.

In “Red, Blue and White, by Piet Mondrian”, si celebra il padre fondatore dell’astrattismo geometrico, la cui influenza è evidente nei settori della moda, dell’architettura e del design. Swatch ha fatto in modo che le precise tonalità dell’opera originale siano riprodotte sul New Gent, completandolo con un quadrante nero opaco e lancette di grandi dimensioni.

“Blue Sky, by Vassily Kandinskij” si ispira al fascino del colore blu, esercitato anche sul grande artista, capostipite della pittura astratta. Swatch ha riprodotto nel modello New Gent la tecnica pittorica profonda e strutturale di Kandinskij, con molti personaggi presenti anche sul dipinto originale.

La collezione Swatch X Centre Pompidou sarà disponibile online e negli Swatch Store a partire dal 10 marzo 2022. La collezione sarà inoltre acquistabile presso le boutique del Centre Pompidou e sul sito boutique.centrepompidou.fr. Swatch X YOU Centre Pompidou, con tre design differenti, sarà disponibile online e negli Swatch Store a partire dal 24 marzo 2022.