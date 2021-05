Tazzine d’autore: Ai Weiwei firma la nuova Illy Art Collection

Ai Weiwei è l’autore della nuova Illy Art Collection, il progetto di tazzine d’autore, firmate e numerate, ideato nel 1992 da Francesco Illy e diventato appuntamento attesissimo da tutti gli estimatori del caffè e dell’arte contemporanea. Nel corso degli anni, infatti, le tazzine sono state personalizzate da maestri come Marina Abramovic, Michelangelo Pistoletto, Louis Bourgeois, Mark Quinn, oltre che da giovani talenti creativi. In effetti, si tratta di opere su opere, visto che lo stesso supporto è d’autore: le tazzine bianche sono disegnate infatti da Matteo Thun.

«La collaborazione con Ai Weiwei è un evento eccezionale, che abbiamo voluto celebrare con una illy Art Collection di particolare valore e ricercatezza», ha spiegato Massimiliano Pogliani, Amministratore Delegato di illycaffè. «Da grande personalità, che ha segnato il dibattito culturale degli ultimi anni ragionando senza compromessi sulla complessità della società, spesso con un tocco d’ironia, ci arriva un’illusione ottica, una bellezza celata che si rivela se impariamo a guardare senza il pregiudizio di volerlo fare solo in un modo. Per noi il progetto delle illy Art Collection è proprio questo, l’arte che riesce a trasmettere un messaggio profondo attraverso la bellezza, e l’opera di Ai Weiwei ne è una nuova brillante conferma».

Peraltro, oltre a continuare a sponsorizzare il Premio Illy Present Future ad Artissima, Illy ha recentemente annunciato una nuova partnership globale triennale con Frieze Art Fair, a partire dall’edizione recentemente andata in scena al The Shed di New York e da quella di ottobre, a Londra.

Per la collaborazione con Illy, Ai Weiwei ha richiamato i suoi Coloured Vases realizzati nel 2006 e tuttora oggetto di un acceso dibattito. La serie infatti era composta da 51 vasi risalenti all’età neolitica, colorati poi dall’artista con della pittura industriale di vari colori, giallo, rosso, verde, viola e blu, a sovrascrivere la loro antichissima eredità. In quel caso, il riferimento era al cambiamento dei valori culturali e storici che ebbe luogo durante la Rivoluzione Culturale Cinese, che tentò di superare le tradizioni della Cina feudale. Un tema ripreso anche in diverse altre opere di Ai Weiwei, come Dropping a Han Dynasy Vase, in cui l’artista faceva cadere a terra dei vasi tradizionali.

«Nella sua illy Art Collection Ai Weiwei, con uno dei suoi tipici atti spiazzanti, ci porta a riflettere sulla nostra “posizione”, che è il punto di vista con cui guardiamo il mondo in un preciso momento nello spazio e nel tempo, anche il tempo fugace di un caffè», spiegano da Illy. «Sono molto felice di essere uno degli artisti del progetto delle illy Art Collection. Penso che sia importante dare rilevanza all’arte e al design bevendo un buon caffè, cambia la vita di tutti. Dovremmo approfittarne», ha commentato l’artista nato a Pechino nel 1957. La Illy Art Collection firmata da Ai Weiwei è disponibile da maggio nei diversi formati: 4 tazze espresso (decori oro, nero, arancio e verde), 4 tazze cappuccino (decori oro, nero, arancio e verde), 2 tazze espresso (decori oro e nero), 2 tazze cappuccino (decori oro e nero).