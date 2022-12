Viva Magenta: Pantone svela il colore dell’anno 2023

Siete pronti a un nuovo anno in tinta 18-1750? In termini alfabetici più comprensibili, si tratta del Viva Magenta, nominato colore del 2023 da Pantone Color Institute, un vero punto di riferimento nel settore dei pigmenti. La storica azienda statunitense si occupa di applicare universalmente il sistema Pantone, messo a punto negli anni Cinquanta per poter classificare i colori in maniera inequivocabile e tradurli nel sistema di stampa a quadricromia.

Due volte l’anno la società ospita, in una capitale europea, un meeting partecipato da diversi gruppi di lavoro internazionali. Il colore dell’anno viene scelto al termine di due giorni di dibattito e il risultato del meeting viene pubblicato sulla rivista Pantone View, usata da stilisti e designer per le loro creazioni da commercializzare l’anno successivo. Moda, design, grafica, tantissimi settori della creatività prendono molto seriamente l’attribuzione del colore dell’anno, orientando così i loro prodotti e anche le nostre abitudini e i gusti. In sostanza, quasi tutto ciò che vediamo – e acquistiamo – ha un corrispettivo preciso nell’archivio Pantone. E infatti già ci sono le prime collaborazioni, dallo smartphone Motorola 30 Edge alle sneakers CARIUMA, tutto rigorosamente Viva Magenta.

L’anno scorso fu la volta di Very Peri, una tonalità che fondeva il blu e il rosso. Il colore Pantone del 2023 sarà invece Viva Magenta che, ispirandosi al rosso della cocciniglia, antichissimo e sempre apprezzatissimo colorante naturale, include sfumature molto vicine al carminio, per raggiungere un equilibrio cromatico tra caldo e freddo ed esprimere un segnale di forza. Viva Magenta «Vibra di vivacità e vigore», spiegano da Pantone. «In questa era di tecnologia, cerchiamo di trarre ispirazione dalla natura e da ciò che è reale», ha dichiarato Leatrice Eiseman, Direttrice esecutiva di Pantone Color Institute. «PANTONE 18-1750 Viva Magenta discende dalla famiglia dei rossi, e si ispira al rosso della cocciniglia, uno dei coloranti più preziosi appartenenti alla famiglia dei coloranti naturali nonché uno dei più forti e luminosi che il mondo abbia conosciuto».

E a chi non basta indossare un paio di scarpe, può immergersi nel Viva Magenta, grazie all’installazione multisensoriale realizzata in partnership con TECHOUSE, società specializzata in tecnologie applicate all’esperienza artistica. Per la prima volta, infatti, il colore dell’anno diventa un’opera: l’installazione sarà visitabile ad Art Basel Miami Beach, il gotha dell’arte contemporanea, attualmente in corso.