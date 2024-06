Ankoneide segna l’inizio della stagione estiva di Ancona

Ankoneide, l’evento organizzato da Popsophia che si terrà il 21 e 22 giugno 2024 presso l’Anfiteatro romano di Ancona, vuole celebrare il solstizio d’estate, momento di grande valore rituale e simbolico, attraverso una combinazione di arte, musica e filosofia.

«Per costruire il progetto siamo partiti dalla parola greca “Ankòn”, che racchiude il significato dell’origine dorica del porto, “gomito”, insenatura, che diventa “arena” del nostro festival» spiega Lucrezia Ercoli, direttrice artistica di Popsophia e mente creativa dietro a queste produzioni culturali che sono in grado coniugare filosofia e arte in un modo innovativo e coinvolgente.

Il solstizio d’estate, noto per il suo significato etimologico di “fermata del sole”, diventa così un’occasione speciale per esaltare la luce e la vita, e lo fa attraverso una serie di incontri. Il primo fra fra tutti cade – per l’appunto – la sera del 21 giugno, Estate. Filosofia del solstizio, performance che unisce gli interventi dello scrittore e filosofo Simone Regazzoni, alla musica di Factory, band di Popsophia, che eseguirà un repertorio musicale sul tema della luce e del mare. Tra i brani in programma troviamo Onda su onda di Paolo Conte e Here Comes the Sun dei Beatles.

La seconda serata, il 22 giugno, vedrà l’attesissimo ritorno dello spettacolo Rumore, dedicato alla filosofia di Raffaella Carrà. Dopo il sold-out invernale, questo evento torna in una nuova versione, per la quale vede la partecipazione della scrittrice Ilaria Gaspari. Rumore non sarà dunque solo un’esibizione musicale ma anche un’analisi filosofica, che offrirà agli spettatori una riflessione profonda e coinvolgente.

L’anfiteatro romano di Ancona sarà la cornice perfetta per l’evento, che, grazie alla filosofia e ai linguaggi multimediali contemporanei tipici di Popsophia, renderà omaggio all’unico luogo della costa adriatica dove il sole, sia all’alba che al tramonto, si riflette sulle acque azzurre.

L’occasione proposta da Popsophia rappresenta dunque un’occasione unica per riscoprire un patrimonio storico-artistico in una chiave contemporanea, offrendo al pubblico due serate indimenticabili all’insegna della luce, della musica e della filosofia. Ankoneide non solo celebra il solstizio, ma anche la bellezza e la ricchezza culturale di Ancona, trasformando l’anfiteatro in un punto di incontro tra passato e presente, tradizione e innovazione.

Entrambi gli spettacoli sono a ingresso gratuito, ma è necessaria la prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale di Popsophia. L’evento è organizzato da Popsophia, unica associazione in Italia dedicata alla pop-filosofia, un genere culturale che integra la riflessione filosofica con i fenomeni pop della cultura di massa.