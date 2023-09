Inaugura la settima edizione di The Venice Glass Week #TheArtofFire

Un appuntamento fondamentale per gli esperti e appassionati di vetro artistico, ‘The Venice Glass Week’ è il festival internazionale nato nel 2017 per celebrare, supportare e promuovere l’attività artistica per la quale Venezia è conosciuta nel mondo da più di mille anni, quella del vetro.

Gli appuntamenti, più di 250 si svolgono tra Venezia, Murano e Mestre, e sono stati selezionati dal Comitato scientifico della manifestazione, presieduto dalla storica del vetro Rosa Barovier Mentasti. Mai come quest’anno il Comitato scientifico ha svolto un ruolo centrale nell’offrire un programma ampio, inclusivo e di qualità al pubblico, spiega il Comitato organizzatore di The Venice Glass Week, svolgendo un grande lavoro di selezione viste e tantissime domande di partecipazione arrivate. Un grande riconoscimento per questo appuntamento che si dimostra essere una tappa obbligatoria per gli esperti internazionali del settore.

Quest’anno il tema è ‘Il fuoco che arde nelle fornaci’, un imput che come nelle passate edizioni si traduce durante la settimana in mostre, visite guidate, laboratori, fornaci aperte, convegni, premiazioni, attività didattiche, gare podistiche tra le fornaci e spettacoli, per la maggior parte ad ingresso gratuito, distribuite in tutta la città, proposte da fondazioni, gallerie d’arte, istituzioni museali, enti culturali, università, ma anche artisti, vetrerie, fornaci, aziende e associazioni di categoria.

Il programma

Il programma di appuntamenti di #TheArtofFire si arricchisce di importanti novità, tra cui il ritorno, dopo il successo di una prima edizione pilota nel 2020, di The Floating Furnace, la fornace galleggiante che porta la lavorazione del vetro fuori dalle fornaci. I maestri vetrai si esibiranno per quattro serate, dal 9 al 12 settembre, dalle 18 alle 20, su un’imbarcazione attrezzata attraccata sullo stazio del Campo dell’Erbaria a Rialto, affacciata sul Canal Grande e visibile gratuitamente da tutti coloro che sostano in Campo all’orario dell’aperitivo. A fianco di maestri affermati ci saranno anche gli studenti della Scuola del Vetro Abate Zanetti di Murano, che si cimenteranno ogni volta in una lavorazione diversa. Le dimostrazioni saranno accompagnate dalle spiegazioni e dall’intrattenimento di guide professioniste sia in italiano che in inglese e sarà favorita l’interazione con le domande del pubblico.

Dal 9 al 12 settembre, cittadini e visitatori potranno quindi assistere gratuitamente e senza obbligo di prenotazione, a dimostrazioni di lavorazione del vetro nel cuore della città storica, grazie all’impegno del Consorzio Promovetro Murano e il sostegno di Select – l’aperitivo nato a Venezia nel 1920 – che punta a valorizzare le maestranze e la cultura locali ed è Official Cocktail Sponsor di The Venice Glass Week 2023.

Realizzato in collaborazione con Select è anche il The Venice Glass Week Closing Weekend Party, l’evento speciale di chiusura del festival in programma venerdì 15 settembre dalle 19 alle 21.30 a Ca’ Select, luogo nato dal recupero di un laboratorio artigianale dedito alla lavorazione dei metalli nel sestiere di Cannaregio (ingresso su invito).

Da dove iniziare quindi per comprendere lo spirito di questa edizione della Venice Glass Week? I punti nevralgici saranno The Venice Glass Week HUB e The Venice Glass Week HUB Under35, ospitate entrambe in Campo Santo Stefano all’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti nella sede di Palazzo Loredan. The Venice Glass Week HUB propone al pubblico una selezione di opere di 20 artisti nazionali e internazionali nelle magnifiche sale del piano nobile. Gli artisti che esporranno all’interno della HUB sono: Balázs Sipos, Dóra Varga, Felekşan Onar, György Gáspár, Helen Maurer, Hugh Findletar, Ivan Baj, Lætitia Jacquetton, László Lukácsi, Leslie Ann Genninger, Mauro Puccitelli, Michela Cattai, Michele Burato, Myriam Thomas, Péter Borkovics, Peter Wiechenthaler, Svetlana Evdokimova, Thomas Blank, Tristano di Robilant, Zsuzsanna Kóródi.

The Venice Glass Week HUB Under35 presenterà invece le opere e i progetti di 24 giovani artisti e designer under35, italiani e internazionali, negli spazi del piano terra espositivo. The Venice Glass Week HUB Under35 è realizzata nell’ambito del Programma degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione 2023 della Regione del Veneto, in collaborazione con Camera di Commercio Venezia Rovigo, Sistema Camerale Veneto e Venicepromex. Gli artisti che prenderanno parte all’HUB Under35 sono: Aldo Boscolo & Marta Rossetto, Andra Jõgis, Ariel Aravot, Boldizsár Lukácsi, Caroline LaCava, Dasha Bolkhovitina, Dimitri Sarazin, Disha Trivedi, Iuliia Rokina & Vera Golubeva, Kristina Baroeva, Daria Bolkhovitina, Sergei Martynov, Konstantin Gvozdev, Anastasia Vishnyakova, Ludivine Loursel, Maarja Mäemets, Rezzan Hasoglu, Sigrid Luitsalu, Tomas Kucera & Johan Pertl, Viviane Anorde Stroede, Zihao Xiong.

Tra le novità di #TheArtofFire si segnalano anche i The Venice Glass Week HUB Tours, visite guidate gratuite in programma tutti i giorni alle 10.30 in italiano e alle 11.30 in inglese alle due HUB a Palazzo Loredan realizzate e sponsorizzate da Nexa – Event & Travel Designers, agenzia di organizzazione eventi veneziana specializzata in progetti internazionali di alto livello.