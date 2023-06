Torna la notte dell’arte veneziana: Il programma dell’Art Night

Un’occasione in cui l’intera città di Venezia si animerà grazie all’apertura serale e completamente gratuita di musei, istituzioni culturali, teatri, librerie, gallerie, associazioni, studi d’artista. Da sabato 17 giugno a partire dalle ore 18.00 fino a domenica 18 giugno, con un programma ricco di novità.

La manifestazione, ideata e organizzata dall’Università Ca’ Foscari in collaborazione con il Comune di Venezia, con la direzione scientifica di Silvia Burini, è nata nel 2011 ed è entrata da tempo nel calendario ufficiale delle Notti d’Arte europee. Si svolge ogni anno nel sabato più prossimo al solstizio d’estate coinvolgendo le istituzioni culturali pubbliche e private della città con centinaia di eventi gratuiti. Fino a notte fonda sono programmate aperture serali straordinarie di palazzi e musei, gallerie e fondazioni, performance teatrali, reading, concerti, mostre e laboratori.

Centinaia di eventi che illuminano ogni anno la città offrendo a giovani, adulti e famiglie la possibilità di ammirare in una serata speciale lo sterminato patrimonio d’arte di Venezia. Le istituzioni culturali che vi partecipano sono sempre più numerose sottolineando l’importanza di questo appuntamento.

Il programma di Art Night 2023

A guidare i visitatori all’interno della fitta programmazione di Art Night ci sarà una mappa digitale (scaricabile attraverso il qrcode presente sui manifesti e le locandine dell’evento) realizzata in collaborazione con VeneziaNews.

«È un evento molto ricco in cui ci siamo sentiti liberi di proporre molteplici iniziative – spiega Silvia Burini, Direzione scientifica di Art Night Venezia. – Tanti percorsi e tante proposte che come sempre partono da Ca’ Foscari. Art Night coglie i momenti dell’attualità e li interpreta, quest’anno ci sono molte tematiche legate alla sostenibilità e all’inclusione. Emerge molto la musica nelle proposte di questa edizione, e ci sono molti eventi per bambini e bambine. In tutto 156 eventi, il massimo che abbiamo mai raggiunto».

Si partirà come sempre alle ore 18 presso il cortile principale di Ca’ Foscari sabato 17 giugno con la tradizionale inaugurazione, la distribuzione dei gadget e i saluti istituzionali, alla presenza di Silvia Burini, Direzione scientifica di Art Night Venezia e di Angela Bianco, Coordinamento Art Night Venezia.

La manifestazione raddoppia domenica 18 giugno con l’ormai consueto appuntamento della Colazione che quest’anno si rinnova e diventa ARCOBALENO nel giardino della sede cafoscarina di San Sebastiano ” in collaborazione con MALìPARMI. La volontà è quella di sostenere e divulgare la cultura dei diritti civili, promuovendo il principio dell’uguaglianza. La sede principale dell’Università sarà animata sin da subito con l’intermezzo musicale Perpetuo Saxophone Quartet, composto da studenti del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia.

Alle 18.30 negli Spazi Espositivi di Ca’ Foscari si terrà il Laboratorio per famiglie Ca’rte lab Il mito di Niobe – (prenotazione obbligatoria: cartelab@unive.it) e prenderanno avvio le visite guidate organizzate dal Ca’ Foscari Tour in cui gli ospiti saranno guidati dagli studenti collaboratori alla scoperta della sede principale dell’Ateneo.

Alle ore 19.00 si potrà assistere alla performance Duck test (cherry) del visual artist Sergey Kishchenko, un artista interdisciplinare che lavora con una vasta gamma di media e realizza performance installazioni e progetti di ricerca su larga scala. Kishchenko considera le sue opere non come un risultato, ma come una parte del continuo processo di comunicazione interculturale globale.

Musei Civici di Venezia

La Fondazione Musei Civici di Venezia aderisce ad Art Night Venezia 2023 con l’apertura straordinaria serale – a ingresso libero – del Museo Fortuny e di Ca’ Pesaro – Galleria Internazionale d’Arte Moderna.

I due spazi prolungheranno l’apertura fino alle ore 23.00 e dalle ore 20.15 i visitatori potranno accedere gratuitamente, con ultimo ingresso previsto alle 22.00. Sarà possibile visitare le mostre temporanee SOCCOL Riflessioni notturne al Museo Fortuny e AFRICA 1:1 Cinque artisti africani a Ca’ Pesaro e La donazione di Gemma De Angelis Testa a Ca’ Pesaro.

Collezione Peggy Guggenheim

Per il dodicesimo anno consecutivo la Collezione Peggy Guggenheim partecipa ad Art Night Venezia. Si terrà un’apertura straordinaria gratuita del museo e della mostra Edmondo Bacci. L’energia della luce, dalle 18 alle 22, con ultimo ingresso alle ore 21.15.

Durante la serata, alle 18.30, 19.30 e 20.30, il pubblico potrà assistere a una serie di presentazioni dedicate alla mostra temporanea e alla collezione permanente. I talk, in italiano, avranno la durata di 15 minuti circa e si terranno nel giardino del museo. Non è richiesta la prenotazione. Inoltre, dalle 18.30 alle 20, i bambini dai 4 ai 10 anni potranno prendere parte a un laboratorio creativo dal titolo Notte in bianco. Per partecipare al laboratorio è obbligatoria la prenotazione a partire dal 12 giugno. Clicca qui per prenotare un posto.

Palazzo Grassi – Punta della Dogana

In occasione della nuova edizione di Art Night Venezia, le mostre “CHRONORAMA” a Palazzo Grassi e “Icônes” a Punta della Dogana rimarranno aperte gratuitamente al pubblico sabato 17 giugno dalle ore 20 a mezzanotte (ultimo ingresso alle ore 23.00).

Al Teatrino verrà proiettato akingdoncomethas (105’, 2018) di Arthur Jafa, un’opera che si ricollega alle tematiche della mostra “Icônes” e indaga sullo statuto dell’immagine attraverso un montaggio composto da canti gospel e sermoni registrati presso le congregazioni afroamericane. Proiezione alle ore 20.15 e alle ore 22.

Fondazione Querini Stampalia

Il giardino diventa lo scenario per il reading dedicato alla poetessa polacca Wisława Szymborska, premio Nobel nel 1996 e una delle voci più conosciute e amate del ‘900. Lo spettacolo di e con Margherita Stevanato ne abbozzerà un breve ritratto con racconti, stralci di discorsi e lettere ma soprattutto con i suoi versi che si intrecceranno alle note del flauto di Daniele Ruggeri ad evocare il potere dei suoi pensieri.

Al termine dell’incontro, tutti saranno coinvolti in una tombola, che, come premi, avrà gli oggetti più curiosi che i partecipanti sono invitati a portare. È un gioco che la Szymborska, grande collezionista di kitsch, aveva l’abitudine di fare e che i suoi amici, ancor oggi, amano riproporre in suo ricordo.