Art Night torna a Illuminare Venezia con la sua 13ª Edizione

Questa sera torna Art Night a Venezia, la lunga Notte dell’Arte, con un programma ricco e variegato organizzato dall’Università Ca’ Foscari in collaborazione con il Comune di Venezia. Dal 2011, Art Night trasforma il sabato più vicino al solstizio d’estate in un grande palcoscenico culturale, coinvolgendo residenti e turisti con centinaia di eventi gratuiti.

Diventata un appuntamento fisso nel calendario delle Notti d’Arte europee, la manifestazione offre aperture serali straordinarie di palazzi, musei, gallerie e fondazioni, insieme a performance teatrali, reading, concerti, mostre e laboratori. Questa iniziativa permette a giovani, adulti e famiglie di esplorare e apprezzare il patrimonio artistico unico di Venezia sotto le stelle.

Con più di 140 spazi espositivi partecipanti, la 13a edizione presenta un programma vastissimo, consultabile sul sito ufficiale dell’evento, che suggeriamo di visitare dal momento che molte attività richiedono la prenotazione.

Tra le istituzioni culturali che partecipano, la Collezione Peggy Guggenheim si distingue per il suo tredicesimo anno consecutivo. Il museo offre un’apertura straordinaria gratuita dalle 18.00 alle 22.00, con ultimo ingresso alle 21.15. Durante la serata, dalle 18.30, 19.30 e 20.30, vi sarà la possibilità di visitare la mostra temporanea Jean Cocteau. La rivincita del giocoliere e la collezione permanente. Inoltre, dalle 18.30 alle 20.00, i bambini dai 4 ai 10 anni potranno partecipare al laboratorio La piazza dei miei sogni, per il quale è obbligatoria la prenotazione.

Palazzo Diedo – Berggruen Arts&Culture partecipa con la mostra Janus, aperta dalle 17.00 alle 23.00, ospitando la Maratona di conversazioni e performance con Hans Ulrich Obrist. Inoltre vi sarà l’inaugurazione della nuova opera site-specific Venice Inclined, Oval Staircase, dell’artista Carsten Höller, che rimarrà in mostra per tutta la durata di Janus. Questo nuovo spazio per l’arte contemporanea presenta 11 interventi site-specific di artisti internazionali come Urs Fischer, Piero Golia, e altri, oltre a due progetti speciali in collaborazione con The Kitchen di New York e la Polaroid Foundation, concepiti in dialogo con l’architettura dell’edificio settecentesco di Andrea Tirali, un tempo sede di una delle più potenti famiglie veneziane.

L’Accademia di Belle Arti Venezia rinnova il suo appuntamento con Art Night con Atelier Aperti, un programma che include eventi, mostre, performance, laboratori e proiezioni. Inoltre i visitatori potranno esplorare nel cortile, il padiglione temporaneo Josèfa Ntjam: swell of spæc(i)es, evento collaterale della 60. La Biennale di Venezia. La serata sarà animata da un DJ set a partire dalle 18.30 presso la sede centrale dell’Accademia, situata in Fondamenta degli Incurabili.

Capsule Venice, presso Fondazione Marchesani, situata nelle Fondamenta Rossa di Dorsoduro, propone ai suoi visitatori delle visite guidate alla mostra Hovering a partire dalle 18.00, mentre dalle 21.00 si potrà assistere alla performance Celestial Bloom di Emiliano Maggi, che offrirà un’esperienza unica che unisce musica e danza.

Presso Casa di The Human Safety Net nelle Procuratie Vecchie, dalle 22.00 a mezzanotte, si terrà un reading performativo di poesie di Forugh Farrokhzad, in italiano e persiano, tratte dall’opera Io parlo dai confini della notte, a cura di Domenico Ingenito e con la direzione artistica di Simonetta Nardi, in collaborazione con Libreria la Toletta e l’associazione Voci di carta. Inoltre dalle 18.00 alle 22.00, vi sarà la possibilità di visitare la mostra interattiva A World of Potential e il progetto artistico About Us di Tracey Snelling, curato da Luca Massimo Barbero.

Infine presso il Padiglione Cipro, della 60. La Biennale di Venezia, dalle 21.00 il pubblico potrà immergersi in un’installazione sonora unica, dove le voci del coro Wordless Singing Group – diretto da Nina Baietta – saranno rimodulate attraverso un organo ad acqua immerso nel canale adiacente, offrendo una straordinaria esperienza di suoni e arte in uno dei contesti più suggestivi della città.

Art Night è un’occasione unica per esplorare e vivere Venezia in una notte dedicata all’arte e alla cultura, dove ogni angolo della città si trasforma in uno spazio espositivo a cielo aperto. Questa notte speciale non solo celebra la ricca tradizione artistica di Venezia, ma promuove anche l’innovazione e la creatività contemporanea, creando un dialogo tra passato e presente che risuona tra le calli e i canali della Serenissima.

Partecipare ad Art Night significa immergersi in un’atmosfera unica, dove l’arte diventa il filo conduttore di un’esperienza collettiva che unisce residenti e visitatori, artisti e spettatori, in una celebrazione corale della bellezza e della creatività. La città di Venezia, con il suo fascino eterno, diventa così il palcoscenico di una notte indimenticabile, dove l’arte e la cultura sono le vere protagoniste.