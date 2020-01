Bologna Art Week: al Centro delle Donne e nello studio di Pozzati

Untitled Association, organizzazione romana attiva nella promozione dell’arte contemporanea in Italia, chiude il suo ciclo di suggerimenti dell’Art Week con gli ultimi eventi evidenziati all’interno dell’edizione speciale di Bologna Art to Date per la giornata di oggi: si tratta delle iniziative ospitate dalla Biblioteca Italiana delle Donne e dello Studio privato di Concetto Pozzati.

Nel primo caso, la Biblioteca Italiana delle Donne / Centro delle Donne Bologna, forte della collaborazione con Xing, presenta “Sono dentro. L’essere ciò che è chiuso in un tratto”, mostra di disegni di Silvia Costa, artista, regista e performer italiana.

L’intervento raccoglie e rivela per la prima volta in Italia i disegni realizzati nell’arco degli ultimi dieci anni da Silvia Costa. È questa una pratica, quasi un rituale, che l’artista esegue di notte, quando la luce si attenua, si fa silenzio intorno e tutto si deposita e prende peso. In questi disegni prendono forma figure umane, senza tratti precisi, senza occhi né orecchie, senza sesso. In questa sorta di identità amplificata si sono fissate in un tratto lineare e sintetico le memorie di esperienze vissute, di sensazioni attraversate, di incontri avvenuti. Veritieri frammenti di una biografia che si trasmuta in simboli, ironici e a volte vagamente infantili, e diventa un sentire universale.

Al civico 57 di Via Zamboni, invece, lo Studio di Concetto Pozzati apre per la prima volta le sue porte, dando così dimora a “Io sono un pittore”, con performance di Angela Malfitano alla regia e Massimo Scola nei panni dell’attore.

Spazio di intimità in cui il pittore si muoveva tra pennelli, appunti, ritagli, materiale in attesa di nuove sperimentazioni, lo Studio di Pozzati si rivela un luogo di attesa e silenzio, in cui far risuonare la voce dell’artista in una galleria di opere e fotografie esposte appositamente per il pubblico. Un attore in scena nel tempo sospeso dello studio, in quel luogo di tempesta creativa e dialogo tra il pittore e le opere stesse, dichiara di essere l’Artista, accoglie e accompagna il pubblico, mentre gli racconta le opere più conosciute.

Biblioteca Italiana delle Donne/Centro delle Donne di Bologna

Via del Piombo, 5/7

bibliotecadelledonne.it

con il supporto di Xing

Sono dentro. L’essere ciò che è chiuso in un tratto

Silvia Costa

> 26.01.2020, H 11:00 > 18:00 (exhibition), 18:00 > 20:00 (night practice)

Private studio of Concetto Pozzati

Via Zamboni, 57

+ 39 392 1696262

inventariopozzati@gmail.com

traunattoelaltro.wordpress.com

Per il progetto Inventario Pozzati – per un omaggio della città di Bologna all’artista Concetto Pozzati, curato da Elena Di Gioia; promosso da Associazione Tra un atto e l’altro; in collaborazione con Istituzione Bologna Musei | MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna

Io sono un pittore

Studio visit with the performance of Angela Malfitano and Massimo Scola

> 26.01.2020, H 12:00, 15:00, 17:00, 19:00