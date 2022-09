‘Cooking Show. Fotografia in diretta’: Massimo Vitali per Panorama Monopoli

“Cooking Show. Fotografia in diretta” è la sessione fotografica in diretta di Massimo Vitali per la nuova edizione di “Panorama“, organizzata da ITALICS a Monopoli dal 1 al 4 settembre 2022. All’alba di oggi, primo settembre, i partecipanti potranno prendere parte alla sessione fotografica dell’artista a Monopoli.

«A Cala di Porta Vecchia, si assisterà a un rito tradizionale diffuso tra gli abitanti di alcuni comuni della Costa dei Trulli e della Valle d’Itria, considerato di buon auspicio. Si ritiene infatti che fare il bagno in mare all’alba del primo settembre garantisca salute per tutto l’inverno e, in occasione di un momento così particolare per Monopoli, un tuffo collettivo rituale e simbolico, Massimo Vitali realizzerà una serie di scatti come parte del suo progetto fotografico dedicato alle spiagge», ha anticipato la galleria Mazzoleni.

“Panorama Monopoli”

«ITALICS, il primo consorzio in Italia che riunisce oltre sessanta tra le più autorevoli gallerie d’arte antica, moderna e contemporanea attive su tutta la Penisola, ha scelto Monopoli (Bari) per la seconda edizione della mostra diffusa “Panorama” a cura di Vincenzo de Bellis, direttore associato e curatore per le arti visive del Walker Art Center di Minneapolis, recentemente nominato direttore delle fiere e delle piattaforme espositive di Art Basel.

“Panorama” è lo speciale racconto che ITALICS dedica con cadenza periodica ad alcune tra le località più straordinarie del paesaggio italiano. Dopo la prima edizione presentata lo scorso anno nella meravigliosa isola di Procida, da oggi a domenica 4 settembre 2022 ITALICS propone un nuovo itinerario in uno dei luoghi più affascinanti della costa adriatica.

L’antico borgo marinaro di Monopoli situato nel cuore del litorale pugliese lungo la “Costa dei Trulli” custodisce nel suo abitato, tra le mura che lo circondano e nel territorio circostante punteggiato di masserie, ulivi centenari, castelli e abbazie, una stratificazione secolare di storia della civiltà umana. Il centro storico, di origine medievale, è un dedalo di viuzze pedonali, tipici chiassi e antiche piazze, un gioiello di edilizia popolare in dialogo con sontuosi edifici religiosi e splendidi palazzi signorili. Ed è proprio tra queste strade che si svolgerà la seconda edizione della mostra diffusa “Panorama”. Arte, architettura, antichità e contemporaneo, esperienze e occasioni di approfondimento: ancora una volta, ITALICS proporrà un programma di iniziative speciali per arricchire la visita con appuntamenti aperti al pubblico, happening e iniziative collaterali», hanno ricordato gli organizzatori. «Il percorso in mostra abbraccia l’antico centro storico della cittadina adriatica e si dispiega lungo una costellazione di venti spazi espositivi, tra palazzi, chiese, piazze, edicole votive nascoste nei vicoletti e chiassi, in cui sono ospitate 70 opere dal Quattrocento a oggi che includono 7 lavori performativi, realizzate da 60 artisti internazionali appartenenti a epoche, generazioni e nazionalità differenti».