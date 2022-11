La settima edizione italiana del Forum Elle active! dedicato a donne e lavoro, a Milano

Per il settimo anno consecutivo si rinnova l’appuntamento di Elle active!, un evento completamente gratuito in costante crescita, che il 5 e il 6 novembre può essere seguito all’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano o sui canali sociali di Elle.

Lo scorso anno il forum ha riscontrato un’audience di 95mila persone, tra presenza fisiche e collegamento online (potete trovare il programma completo qui).

Il taglio del nastro dell’edizione 2022 oggi, 5 novembre,alle 9.30 nell’aula magna dell’ateneo è affidato a un monologo dell’attrice Sonia Bergamasco in omaggio Annie Ernaux, premio Nobel per la letteratura 2022,a cui seguirà l’intervento di Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca. A seguire gli oltre 80 appuntamenti fra tavole rotonde, gli interventi di 300 fra relatori e mentor uniti dallo slogan RISE UP ispirato all’opera che la street artist Laika ha creato per Elle active! e che è divenuto anche immagine guida della mostra fotografica “Rise up, Ri-scattiamoci Insieme”, in collaborazione con Molce Atelier.

Ne abbiamo parlato con Massimo Russo, Direttore di Elle e Direttore editoriale Hearst Italia.

Elle Active! giunge alla settima edizione. Come è cambiato negli anni e che cosa rappresenta oggi?

«Il format si è progressivamente arricchito, la formula prevede che sia ospitato all’interno di un ateneo e per il secondo anno consecutivo si tiene all’Università Cattolica di Milano. Questa edizione è la più grande di sempre, 2 giornate, 80 appuntamenti tra tavole rotonde, masterclass e mentoring; 300 tra relatori e mentor e uno slogan fortissimo, “RISE UP”, ispirato all’opera che la street artist Laika ha creato proprio per Elle active!. Il Forum conferma anno dopo anno una straordinaria forza nel creare una rete di professioniste e professionisti, esperti, mentor, coach, artisti e rappresentanti istituzionali che si mettono a disposizione per accogliere e coinvolgere un pubblico principalmente femminile appassionato e attivo in un percorso verso una vita professionale più soddisfacente.

Elle active! non si è mai interrotto, nel 2020 la pandemia ha fatto sì che l’edizione fosse soltanto on-line, riscuotendo uno straordinario numero di collegamenti da tutta Italia, da allora la formula vede sia la presenza sia la possibilità di seguire il Forum sui canali di Elle».

A chi si rivolge Elle Active! e quali sono i suoi obiettivi?

«Il forum, ad ingresso gratuito, è intitolato “Alle Donne Attive” e quindi il principale target è ogni donna che sia sensibile all’argomento su come migliorare la propria vita a cominciare da quella professionale. Per questo al centro del programma c’è il confronto su idee, problematiche e opportunità nel mondo del lavoro femminile che coinvolge cittadine, istituzioni e imprese. L’obiettivo è stimolare il cambiamento, fare in modo che, a partire proprio dal mondo del lavoro, la società sia più equa e inclusiva».

Quali saranno le principali novità dell’edizione 2022?

«L’evento si sviluppa attorno a due grandi tematiche, il cambio di paradigma verso il lavoro e lo Stem gap femminile (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica). I contenuti sono distribuiti e orientati su 10 obiettivi concreti che danno il nome agli spazi del forum: approfondire e ispirare, motivare, ottenere, osare, orientare, presentarsi al meglio, incontrarsi, allenare, ascoltare, riscattare.

Due novità assolute sono i due podcast, Fino a qui e Parlando fra noi, pensati per portare fuori dal forum la speciale atmosfera di incontro, riflessione, ispirazione e divertimento tipici dell’evento e la mostra fotografica “Rise up, Ri-scattiamoci Insieme”, in collaborazione con Molce Atelier, sartoria terapeutica. Un progetto con 22 opere fotografiche originali delle artiste Isabella Balena e Stephanie Gengotti che racconta storie e percorsi di riscatto personale e di come il lavoro e la solidarietà possono essere la via d’uscita per donne vittime di violenza di genere. La mostra sarà visitabile nel cortile Cortile d’Onore dell’Università Cattolica fino al 16 novembre».

