22.04.2026 – 26.04.2026

Inaugurazione: mercoledì 22 aprile | 6pm

Finissage: domenica 26 aprile | 6pm

Contart Gallery, Roma

CONTART Gallery presenta il Progetto HARVEST, la mostra dell’artista nata nel 1991 di origine ucraina Natalia Voronkina in arte VOKIANA, una delle principali voci artistiche della diaspora ucraina a Roma.

La Mostra fa parte di RAW for Peace, una giornata speciale promossa nell’ambito di Roma Art Week, in programma venerdì 24 aprile 2026, come momento di partecipazione collettiva dedicato ai temi della pace, del dialogo, della convivenza e della responsabilità culturale.

La mostra, intitolata “One Squadre Kilometre”, che verrà inaugurata il 22 aprile, giornata mondiale della Terra, deriva dal progetto espositivo a impatto sociale e umanitario “HARVEST”. Esso nasce dalla realizzazione della serie di opere d’arte dedicate al rapporto tra l’essere umano e la terra, che verranno presentate in ottobre prossimo.

Attraverso questo progetto, VOKIANA vuole trasformare l’arte in un atto concreto di sensibilizzazione all’ aiuto. In questo contesto, l’arte diventa uno strumento di cambiamento e un mezzo di supporto per chi si trova in situazioni di bisogno, promuovendo solidarietà, inclusione e collaborazione tra culture diverse.

Durante la mostra “One Squadre Kilometre” sarà presentata un’istallazione di video arte che affronta la drammaticità della situazione attuale in Ucraina, con un focus sui campi agricoli minati e sulle loro implicazioni umanitarie e ambientali. Attraverso un linguaggio visivo essenziale, l’opera propone una versione critica sulle conseguenze del conflitto.

VOKIANA è un’artista ucraina che vive e lavora a Roma.

Ha trascorso l’ultimo decennio vivendo in vari paesi, immergendosi in culture e tradizioni diverse. Negli ultimi anni, il suo percorso creativo ha preso una svolta significativa esplorando il profondo impatto della guerra nella sua terra natale e i suoi effetti a livello globale.

La sua attuale serie HARVEST celebra il legame essenziale tra l’umanità e la terra coltivata, e il ruolo fondamentale che questa relazione svolge nella società. VOKIANA prosegue la sua ricerca concentrandosi sui temi dell’identità e della relazione profonda tra storia, umanità e natura.

La sua arte affronta la distruzione ambientale, con particolare attenzione agli effetti devastanti dei conflitti armati sui paesaggi e sui territori, mettendo in dialogo questioni sociali ed ecologiche.

Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, il suo lavoro acquisisce una nuova urgenza espressiva, focalizzandosi sulla crisi del settore agricolo ucraino e sulle sue conseguenze a livello globale.

In questo contesto nasce la serie HARVEST, dedicata al paesaggio agrario e al ruolo simbolico del grano nella storia dell’umanità.

La mostra presenta opere che richiamano paesaggi agricoli, simbolo della perfetta cooperazione dell’uomo con la terra. Evidenziando l’impatto collaterale delle guerre sulle società che vivono sulla terra non coltivata o distrutta.

Attraverso questi lavori l’artista invita il pubblico a riflettere sulla connessione universale tra popoli e territori, e sull’importanza del suolo come origine di vita.

Attraverso la sua arte, VOKIANA costruisce un racconto intenso di resilienza e riflessione, esplorando come le sfide contemporanee plasmino le nostre identità individuali e collettive.

Contatti per la press: c.artshoproma@gmail.com

Contatti con artista: vokiana.art@gmail.com