A proposito di arte: mettici la faccia! Il nuovo format video di exibart

Nel panorama della comunicazione online, in tutti i settori, è ormai evidente quanto i linguaggi del video rivestano un ruolo di primaria importanza, affiancandosi alle immagini statiche e al testo scritto. Soprattutto sui social network, il format dei microvideo in particolare ha raggiunto un tasso di viralità dieci volte superiore al binomio immagine-testo e anche nell’immediato futuro la presenza delle immagini in movimento sarà sempre più rilevante nella fruizione dei contenuti digitali. Anche nell’arte, evidentemente, il ricorso alla narrazione per voci e video potrà rendere il messaggio più efficace, soprattutto se il target con cui si vuole interagire e creare engagement è quello dei millennials.

exibart, in collaborazione con supermartek, è intenzionata a dare impulso allo sviluppo dell’area dedicata alla produzione di contenuti video, da inserire nella sua piattaforma redazionale e commerciale. Per farlo, sta cercando nuovi volti che siano in grado di rappresentare e raccontare, in video, contenuti legati all’arte. Il profilo ideale dei candidati comprende, soprattutto, capacità di narrazione e un timbro autoriale. Non sarà richiesta invece una competenza giornalistica specifica, in quanto i testi saranno preparati dalla redazione. Da oltre 20 anni, comunicare l’arte e la cultura visuale è la missione di exibart, ideata come rivista specializzata e, oggi, diventata una piattaforma editoriale multicanale: con questa nuova iniziativa, l’obiettivo è continuare ad ampliare i suoi strumenti, con le espressioni, le idee e la creatività della generazione digitale.