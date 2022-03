A primavera ci si sveglia con il profumo fragrante della carta stampata di un nuovo exibart tutto da sfogliare: in questo onpaper numero 115 (qui) si parla di corpo, di presenza fisica, di morte, di sesso. Vale a dire, cosa volete di più dalla vita? Magari una distopia rassicurante, come quelle messe in atto da Elmgreen & Dragset, il duo deflagrante dell’arte contemporanea per il quale le definizioni si sprecano e che si racconta a tutto tondo nella nostra intervista, a margine dell’imperdibile mostra alla Fondazione Prada di Milano, in apertura dal 31 marzo.

La città meneghina è al centro di questo exibart 115, spazio focale della ripartenza ufficiale dell’arte, con la 26ma edizione di miart. Un progetto a lungo termine, credibile e trasparente, come ce lo ho descritto Nicola Ricciardi, al suo secondo anno di direzione artistica della fiera d’arte contemporanea più internazionale d’Italia. Tappa obbligata anche al Pirelli HangarBicocca, per la mostra tra arte e scienza di Anicka Yi: ce ne parlano il direttore Vicente Todolì e la curatrice Fiammetta Griccioli. Ma prima, dal 28 aprile al 2 maggio, sgranchiamoci le gambe nei 7mila metri quadrati del SUPERSTUDIO, che ospiterà una nuova edizione di MIA Fair – Milan Image Art Fair, la fiera interamente dedicata all’immagine fotografica, in tutte le sue molteplici e, in certi casi, inaspettate declinazioni. Per non parlare delle gallerie: nelle nostre pagine, un rapido excursus tra le mostre in apertura, da Pantaleone a Marconi, da Raffaella Cortese a Massimo De Carlo e Vistamare. E anche le stelle ci parlano di Milano: l’appuntamento di exibastro questa volta è dedicato alle personalità quivi nate, vissute e pasciute.

Parigi, Londra, Dubai, Città del Messico, il deserto di Al-Ula: il giro del mondo di questo exibart 115 è veramente vorticoso, occhio al jet lag. E poi l’immancabile inserto di Hybrida, curato da Untitled Association, che ci porta alla scoperta degli spazi indipendenti e degli artist run space più interessanti e attivi di tutta Italia. Tra le pagine troverete poi il Supermartek, la nostra nuova piattaforma dedicata all’esposizione e all’acquisto di opere d’arte ed edizioni. A proposito, quanto ne sapete di NFT e criptoarte? Maryna Rybakova, fondatrice di Artsted.com, il marketplace digitale che promuove il lavoro di artisti emergenti, ci dice tutto. E ancora le nostre rubriche. Riccardo Beretta è l’interlocutore di “Risposte ad Arte”, lo studio-grotta di Giulia Poppi è lo spazio da scoprire in “Talent Zoom”, Numero Cromatico si racconta a “Studio Visit”. Chiudiamo con i QR dello “Zeitgeist” di Roberto Amoroso, tutti da inquadrare e da scoprire. Ci rivediamo al 116!