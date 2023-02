exibart on paper 119: nuovi contenuti da sfogliare in un numero dedicato alle piccole e grandi rivoluzioni

Cosa succede in città? Aria di rivoluzioni o, almeno, di cambiamenti auspicati e auspicabili. Che siano le proteste degli ambientalisti nei musei, che hanno letteralmente spaccato l’opinione pubblica e degli addetti ai lavori, oppure gli effetti “copernicani” della Brexit, che ha sancito il passaggio di consegne da Londra a Parigi, come capitale europea dell’arte. Per non parlare, guardando un po’ a casa nostra, delle conseguenze del PNRR sui musei italiani (ce lo raccontano le direttrici e i direttori di Reggia di Caserta, MANN di Napoli, Galleria Borghese di Roma, Galleria Nazionale delle Marche e Complesso monumentale della Pilotta di Parma). Insomma, una ventata di questi tempi sempre interessanti la potrete respirare sfogliando le pagine del nostro exibart on paper invernale, il numero 119. Un bel numero quasi tondo, che segna un piccolo-grande cambiamento anche per noi, con l’ingresso in squadra della nostra nuova direttrice, Giulia Ronchi.

Dunque, il vento cambia, come sembra suggerirci l’opera di copertina di Giulia Agostini e il flusso della lettura scorre tra i consueti approfondimenti e le rubriche freschissime di ideazione, come “Fotografare New York”, della nostra corrispondente Francesca Magnani, che ci farà sentire visivamente la presenza della Grande Mela. Oppure come “Carta Bianca”, in cui artiste e artisti diversi per generazione e provenienza si confrontano in un dialogo senza mediatori: per questo numero, abbiamo coinvolto Mustafa Sabbagh e Sanja Pupovac e Carmelo Nicosia e Neda Shafiee Moghaddam.

Focus su Arte Fiera e Art City, che nella prima settimana di febbraio animeranno Bologna: per non perdersi nulla – a parte seguire i nostri articoli online – vi consigliamo di tenere con voi la mappa powered by Untitled, con tutti gli appuntamenti immancabili con mostre, inaugurazioni e progetti vari. Per chi vuole vedere lontano, c’è un approfondimento sugli scenari del mercato dell’arte per il 2023. Per chi vuole vedere le stelle, le biografie d’autore di EXIBastro.

Altra novità “editoriale”: d’ora in poi sarà possibile sottoscrivere un abbonamento per ricevere gli on paper in pdf, così da avere il giornale sempre a portata di mano (cliccate qui per maggiori informazioni).

Infine, se vi trovate ad Arte Fiera Bologna dal 2 al 5 febbraio, veniteci a trovare al nostro stand, dove troverete in distribuzione le nuove copie cartacee. Ci vediamo là!