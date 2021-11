exibart 114: ad Artissima il nuovo, scintillante onpaper, tutto da sfogliare

Quayola è il nostro artista di copertina per questo freschissimo exibart 114 onpaper. In occasione della sua mostra a Palazzo Cipolla, a Roma, Federica Patti indaga da vicino l’approccio stilistico del giovane italiano di casa a Londra, che fa implodere i grandi classici della storia dell’arte, per poi ricostruirli.

E oltre alla copertina, c’è molto altro, tutto rigorosamente sul pezzo. Per non perdersi tra gli appuntamenti torinesi di questo weekend straripante di appuntamenti, vi proponiamo la coloratissima mappa powered by Untitled Association, per capire cosa succederà tra Artissima, Paratissima, The Others, Dama e Flashback, e più in là, tra mostre ed eventi in programma in musei, gallerie e spazi indipendenti.

Dopo cinque anni consecutivi, Ilaria Bonacossa, intervistata da Andrea Rossetti, lascia la guida di Artissima. Per l’occasione ci ha raccontato i risultati ottenuti in questa sua ultima edizione che, finalmente, torna in presenza. Con lei abbiamo parlato anche dell’eredità che sarà lasciata ai suoi successori e di Torino. E ancora, Ilaria Zampieri approfondisce il “Sistema Italia” e la situazione dell’arte attraverso le voci di alcuni galleristi presenti all’Oval Lingotto in questi giorni. Tra le tante novità che troverete in fiera, vi segnaliamo anche la nuova edizione della guida agli artisti emergenti di exibart, lo Speciale Case d’Aste e lo Speciale Premi. Vi aspettiamo ad Artissima per sfogliare insieme le pagine oppure, in alternativa, trovate tutto anche qui.

E poi, in un batter d’occhio, andiamo da Torino a Roma: dal 19 al 21 novembre, la Nuvola di Massimiliano Fuksas, all’Eur, si riempirà di arte moderna e contemporanea. Perché fare una nuova fiera? E su cosa puntare? Lo abbiamo chiesto ad Adriana Polveroni e ad Alessandro Nicosia, rispettivamente direttrice artistica e direttore generale di Arte in Nuvola.

Anche nel 114 troverete tutte le nostre rubriche abituali, come Talent Zoom, Studio Visit, Faces ed Exibastro. Senza dimenticare le nostre capatine all’estero, tra Nizza e New York. Insomma, anche questa volta c’è molto da leggere.

