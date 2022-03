Exibart.es va onpaper: il primo numero cartaceo che parla spagnolo

exibart, piattaforma di arte ubiqua, sui vari canali del web e da sfogliare on paper, in linguaggio html e sulla carta frusciante, sia in Italia che in Spagna. A dicembre 2021 abbiamo aperto le porte della nostra nuova redazione con base a Barcellona e con uno sguardo internazionale, enfocada en la contemporaneidad come è da tradizione per la nostra rivista. E a febbraio 2022, exibart.es ha presentato il primo numero cartaceo interamente ispanofono. La cornice non poteva che essere quella di ARCOMadrid (qui il nostro report), tra i cui booth c’era, appunto, anche il nostro, con le copie dei Numeri 1 freschi di stampa.

Pensata ad hoc per l’evento, con una copertina dorata firmata dall’artista Pedro Torres, la pubblicazione ha dedicato una sezione speciale alla storia della fiera e ai contenuti dell’edizione 2022, con un’intervista alla direttrice Maribel López. Segue una sezione che presenta il progetto RadAr(t), piattaforma online che offrirà una panoramica esaustiva e costantemente aggiornata delle residenze attive sul territorio e dei bandi in corso: «Pensiamo che potrebbe convertirsi in un servizio essenziale per gli artisti in cerca di sostegno materiale e di un contesto appropriato per lo sviluppo della loro ricerca, ma anche per i visitatori curiosi di una città che vogliano conoscere “cosa bolle in pentola” fuori dal contesto istituzionale dei musei», ha spiegato Carolina Ciuti, direttrice di exibart.es.

Il numero 1 è completato da interviste a direttori e coordinatori di residenze nella città di Madrid – rappresentata da una bella mappa con pin di interesse –, come Andrea Pacheco González, Directora de FelipaManuela – Residencias de Investigación, Ane Rodríguez Armendáriz, Responsable de programa del Centro de residencias artísticas de Matadero, Lucía Casani, Directora de La Casa Encendida. Pagine anche per una serie di conversazioni con artisti contemporanei sul significato del concetto di “risiedere”, con le artiste Ariadna Guiteras, Julia Llerena e Adrian Schindler e l’architetta Andrea Rodríguez Novoa. Senza dimenticare l’aspetto ludico, con una sezione dedicata ai giochi interattivi, “METERSE EN JUEGO”.

Hanno collaborato: Lucía Casani (Direttrice, La Casa Encendida, Madrid), Carolina Ciuti (Direttrice, exibart.es), Raquel Coll Juncosa (Artista, responsabile della comunicazione, exibart.es), Ariadna Guiteras (Artista), Carolina Jiménez (Curatrice indipendente), Julia Llerena (Artista), Maribel López (Direttrice, ARCO), Gabriel Virgilio Luciani (Capo redattrice, exibart.es), Andrea Pacheco González (Direttrice, FelipaManuela, Madrid), Ane Rodríguez Armendáriz (Coordinatrice del Centro di Residenza Artistica Matadero Madrid), Andrea Rodríguez Novoa (curatrice, BAR project, co-direttrice, Barcelona Gallery Weekend), Adrian Schindler (artista).

La grafica è di Lara Coromina Parcet e Ana Habash. Per scaricare gratuitamente il pdf della rivista cartacea, puoi cliccare qui (e nel frattempo è uscito anche exibart onpaper 115, in italiano, tutto su Milano e sull’arte che – si spera – rifiorisce a primavera).