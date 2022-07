A novembre torna RO.ME – Museum Exhibition, la fiera dedicata ai musei

Conoscere in anteprima tendenze e progetti realizzati dalle più innovative istituzioni e aziende internazionali attive nel settore museale e culturale. Connettersi con i decisori istituzionali, responsabili di musei e luoghi culturali nazionali e internazionali. Sono tanti i motivi di interesse di RO.ME Museum Exhibition, fiera internazionale sui musei e luoghi e destinazioni culturali che, quest’anno, arrivata alla sua quinta edizione, si terrà presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, dal 16 al 18 novembre 2022.

Realizzata da Fiera Roma e ISI.Urb., col patrocinio del Ministero della Cultura, Regione Lazio, Unioncamere Lazio e Camera di Commercio di Roma, la kermesse rappresenta un’occasione preziosa per aggiornarsi sulle nuove tendenze gestionali, organizzative e non solo, del sistema cultura. Protagoniste della manifestazione saranno infatti, ancora una volta, le istituzioni culturali, con speaker e professionisti internazionali che parleranno dei casi di successo globali e delle aziende più innovative del settore. Come ogni anno, la piattaforma di sviluppo e formazione professionale per istituzioni, professionisti e aziende che operano nei musei, nei luoghi e nelle destinazioni culturali, ospiterà conferenze, workshop e reti di collaborazione.

Lo scorso anno, la manifestazione fu ospitata dal Museo dell’Arte Classica dell’Università La Sapienza ed era incentrata sul titolo “Oltre la pandemia”, un tema ancora oggi urgente. La nuova edizione sarà dunque un’occasione di aggiornamento e di incontro con i direttori di musei e dei principali luoghi culturali italiani e internazionali, con le istituzioni e con le aziende di settore. In attesa del programma, trovate le informazioni qui.