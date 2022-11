A Roma Arte in Nuvola Il Bacio Immortale di Liz Taylor e Richard Burton

Se facessimo la classifica dei baci più iconici del Novecento, insieme al V-J Day a Times Square, al bacio tra Honecker e Breznev, ci sarebbe anche l’Infamous Kiss, ovvero il bacio tra Liz Taylor e Richard Burton immortalato da Marcello Geppetti poco più di sessant’anni fa, mettendo fine all’idillico periodo della Dolce Vita.

Era il 18 giugno 1962, Ischia ospita in quei giorni le ultime riprese italiane di un grande colossal, Cleopatra, che vede protagonisti due nomi come Liz Taylor e Richard Burton.

In molti tra coloro che seguono il film, sia dentro che fuori dal set, sanno di una relazione segreta tra i due attori. Nessuno, però, è mai riuscito a provarlo. E quello è l’ultimo giorno utile.

Sta per finire la giornata di riprese, Liz e Richard tornano in hotel, gli altri attori e addetti ai lavori rimangono un altro po’ di tempo sul set. Con loro restano anche tutti i fotografi, tranne Marcello Geppetti che, pensando fosse inutile rimanere sul set, li stava aspettando nei pressi del loro albergo. Arrivato in hotel, sale sul tetto e nota un motoscafo avvicinarsi al porto: a bordo ci sono i due divi. Ormeggiano, si mettono sul ponte a prendere il sole, si scambiano effusioni e alla fine si baciano. Marcello scatta. Ecco quella serie di foto che farà il giro del mondo.

L’avvocato di Burton invita Geppetti ad accettare la loro offerta per evitare la pubblicazione delle foto: il fotografo non ci sta. Vende gli scatti al Sunday Pictorial in esclusiva per la prima uscita e poi ad altri quotidiani e riviste internazionali.

Il bacio segna la fine di un’epoca, il declino di un modello, quello della Dolce Vita, che andrà piano piano svanendo. Niente più colossal, niente più passeggiate di star americane su Via Veneto. Resta soltanto una serie di scatti che raffigurano l’ultimo tassello di un pezzo indimenticabile della storia pop del Novecento.

Dal 17 al 20 novembre lo scatto sarà esposto in una versione vintage autografata dall’autore all’interno della mostra internazionale di Arte Moderna e Contemporanea, Arte in Nuvola, presso lo stand di Supermartek.

Insieme alla stampa dello scatto ci sarà la nuova opera digitale realizzata in collaborazione tra la Marcello Geppetti Media Company e Italianft.art. La serie di scatti realizzati da Marcello Geppetti è stata trasformata in un brevissimo video NFT realizzato unendo due negativi originali del servizio in un morphing che lo trasforma in un video realistico mai visto prima. È stato commercializzato sulla piattaforma Italianft.art in collaborazione con la Marcello Geppetti Media Company e sarà proposto all’interno di Arte in Nuvola su un monitor Meural di NETGEAR per NFT.