Ne abbiamo parlato con Nicola Rossi, curatore e ideatore di ArteGenova

Arte Genova giunge alla sua 17ma edizione. Come è cambiata nel tempo? Come di colloca nel panorama delle fiera d’arte a livello nazionale e internazionale?

«Genova, il suo hinterland e la Liguria in generale, sono territori in cui l’arte è particolarmente apprezzata. La provincia di Genova conta 45 gallerie d’arte che non sono poche, soprattutto in anni difficili come quelli che stiamo attraversando. Genovesi e liguri, ma vorrei dire tutti i visitatori che ogni anno vengono in Fiera anche da Piemonte, Lombardia e Toscana, dimostrano sempre più in questi tempi una grande attenzione tanto per il fenomeno culturale quanto per la ricerca di nuove opportunità di investimento. L’evoluzione di questa mostra mercato d’arte moderna e contemporanea sta raggiungendo livelli di crescita importanti proprio grazie a questo connubio di amore per la cultura e attenzione all’investimento. Elementi che fanno di ArteGenova una delle principali rassegne del settore presenti in Italia».

Quali sono gli aspetti che caratterizzano la 17ma edizione?

«Direi che nel corso degli anni stiamo andando sempre più verso l’apertura ai giovani, o meglio alle nuove espressioni artistiche portate da galleristi, artisti, gallerie, associazioni, istituti culturali, artisti indipendenti e collettivi che in questa 17^ edizione arrivano da 10 regioni e anche dalla Svizzera. Tutte proposte che hanno un costo inferiore ai 5.000 euro e che per questo riteniamo siano particolarmente adatte ad un pubblico giovane, che in questo modo siamo sicuri di riuscire ad avvicinare all’arte. Grazie alla presenza di importanti galleristi nazionali e internazionali questa edizione guarda sempre più verso un’offerta di grande qualità e quindi di sicuro investimento».

Quali sono i progetti o gli obiettivi di Arte Genova per il futuro?

«Crediamo molto a questa nostra formula e siamo confortati dai numeri dei visitatori che nella scorsa edizione del 2020 hanno raggiunto le 20.000 unità: mercanti d’arte internazionali, collezionisti, ma anche appassionati e semplici curiosi. Per questo Intendiamo andare sempre più avanti, ricercando nuovi ambiti di evoluzione dell’arte contemporanea e di sviluppo delle opportunità offerte al pubblico».