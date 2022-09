Al via la 41ma edizione di Mercanteinfiera, alla Fiera di Parma

Dal primo al 9 ottobre alla Fiera di Parma torna Mercanteinfiera, l’appuntamento di riferimento per il collezionismo legato ad antiquariato, design storico, modernariato e collezionismo vintage, che quest’anno raddoppia le mostre collaterali

Ne abbiamo parlato con Ilaria Dazzi, brand manager nell’intervista qui sotto.

Mercanteinfiera è un appuntamento di riferimento per il collezionismo legato ad antiquariato, design storico, modernariato e collezionismo vintage e giunge ora alle sua 41ma edizione. Può ricordarci come è nata questa fiera, come è cambiata, a grandi linee, nella sua lunga storia e che cosa rappresenta oggi, a livello nazionale e internazionale?

«Mercanteinfiera nasce nel 1981 da un’intuizione geniale dell’artista Stefano Spagnoli e da un momento storico di grande fermento ed energia creativa. Circa 80 espositori sono progressivamente aumentati fino a diventare circa 1000. L’antiquariato è stato il cuore pulsante, ma insieme a Mercanteinfiera è nata anche la parola ‘modernariato’ proprio per definire quella che, ad oggi, è una merceologia a tutti gli effetti e una delle maggiori fonti di interesse da parte degli operatori esteri, soprattutto americani.

E’ nata come una sorta di grande ‘caccia al tesoro’ non solo per addetti ai lavori, nel tempo è diventato un evento-chiave nel panorama internazionale, con una grande famiglia social, con una serie di affezionate presenze, sia in termini di espositori che di visitatori ma anche di operatori, cioè ‘specializzati’ del settore, che vivono di questo mestiere. Ma che sono anche guidati da una passione fortissima.

Mercante oggi è un evento imprescindibile, un unicum e una vetrina di tendenze, di stili, di opportunità: ricordiamo sempre che è un contenitore di eccellenze, sicuramente del Made in Italy (penso alle nostre manifatture e ai relativi brand) ma non solo».

Quali saranno gli aspetti di maggiore novità dell’edizione alle porte?

«Nell’edizione autunnale ci saranno quattro collaterali anziché due: anche in questo caso abbiamo cercato di trasformare la complicità e l’attenzione che il nostro pubblico ha sempre riservato ai contenuti dandogli una maggiore apertura: il contatto con alcune realtà nazionali ha facilitato le collaborazioni e, lo confesso, anche gli spunti perché i contenuti sono sempre frutto di una riflessione e di una lettura- se così si può dire- in cui speriamo di incontrare la curiosità dei nostri utenti. Ma non dimentichiamo che stabiliamo il tutto mesi prima della messa in scena.

Avremo anche la presenza di uno spazio dedicato esclusivamente all’arte orientale, spazio che identifica anche un’esigenza, una crescita nel mercato e, infine, nuovi espositori: un’estensione dell’area nella parte nord del Padiglione 5. E’ un segnale importante in una fase economica e politica delicata: oserei un incoraggiamento verso una maggiore fiducia negli investimenti.

Per il pubblico più social avremo numerosi influencers: è stato molto interessante e motivante vedere con quanto entusiasmo hanno aderito al nostro invito, invito -lo sottolineo- nell’assoluta libertà di raccontare la manifestazione per come la vivranno e la sentiranno, che è la vera chiave esperienziale di Mercanteinfiera. Perché a Mercanteinfiera si vive l’emozione dell’attesa, dell’acquisto, del pezzo ricercato, di quello che ti colpisce e non puoi non acquistare…Mercante riapre i cassetti della memoria, riaccende i ricordi e le emozioni collegate, è una passeggiata nella storia non solo nel bello e nell’effimero».