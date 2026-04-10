Al via PaviArt 2026: le novità della tredicesima edizione della fiera di Pavia

Dal 10 al 12 aprile 2026, il Palazzo delle Esposizioni di Pavia ospita la tredicesima edizione di PaviArt, la Mostra Mercato dedicata all’Arte Moderna e Contemporanea, ormai riconosciuta come uno degli appuntamenti più significativi del panorama artistico italiano. Nel corso degli anni la manifestazione ha consolidato il proprio prestigio attirando collezionisti, critici, galleristi e appassionati, diventando un punto di incontro tra tradizione e sperimentazione, tra grandi maestri e nuove ricerche artistiche.

L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di oltre 70 gallerie italiane e internazionali, offrendo una panoramica ampia sulle tendenze più attuali: pittura, scultura, fotografia, installazioni, arte digitale, performance e linguaggi multidisciplinari. Tra le principali novità spicca un nuovo padiglione interamente dedicato alla scultura, pensato per valorizzare uno dei linguaggi più importanti della ricerca contemporanea e offrire uno spazio espositivo di grande qualità per artisti e gallerie.

Al primo piano del Palazzo delle Esposizioni nascerà inoltre l’Area Talk, uno spazio dedicato a incontri, workshop e momenti di approfondimento realizzati in collaborazione con fondazioni, archivi e istituzioni culturali. Tra i partecipanti figurano, tra gli altri, Fondazione Archivio Chiolini, Fondazione Frate Sole, Fondazione Remo Faggi, Archivio Luce di Cinecittà, Fondazione Matalon, il Conservatorio “Franco Vittadini”, l’Istituto Volta – Liceo Artistico e il Piccolo Chiostro di San Mauro.

Il Conservatorio Vittadini aprirà PaviArt 2026 con un concerto durante il vernissage del 10 aprile e tornerà con un’esibizione sabato, 11 aprile. Domenica 12, alle ore 16, si terrà l’incontro dedicato a L’intelligenza artificiale nel mondo dell’arte contemporanea, inserito nel programma della Pavia Innovation Week.