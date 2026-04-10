10 aprile 2026

Al via PaviArt 2026: le novità della tredicesima edizione della fiera di Pavia

Fiere e manifestazioni

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PaviArt torna per la tredicesima edizione negli spazi del Palazzo delle Esposizioni di Pavia: 70 gallerie italiane e internazionali, un’area talk e un progetto speciale dedicato alla scultura

PaviArt

Dal 10 al 12 aprile 2026, il Palazzo delle Esposizioni di Pavia ospita la tredicesima edizione di PaviArt, la Mostra Mercato dedicata all’Arte Moderna e Contemporanea, ormai riconosciuta come uno degli appuntamenti più significativi del panorama artistico italiano. Nel corso degli anni la manifestazione ha consolidato il proprio prestigio attirando collezionisti, critici, galleristi e appassionati, diventando un punto di incontro tra tradizione e sperimentazione, tra grandi maestri e nuove ricerche artistiche.

L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di oltre 70 gallerie italiane e internazionali, offrendo una panoramica ampia sulle tendenze più attuali: pittura, scultura, fotografia, installazioni, arte digitale, performance e linguaggi multidisciplinari. Tra le principali novità spicca un nuovo padiglione interamente dedicato alla scultura, pensato per valorizzare uno dei linguaggi più importanti della ricerca contemporanea e offrire uno spazio espositivo di grande qualità per artisti e gallerie.

Al primo piano del Palazzo delle Esposizioni nascerà inoltre l’Area Talk, uno spazio dedicato a incontri, workshop e momenti di approfondimento realizzati in collaborazione con fondazioni, archivi e istituzioni culturali. Tra i partecipanti figurano, tra gli altri, Fondazione Archivio Chiolini, Fondazione Frate Sole, Fondazione Remo Faggi, Archivio Luce di Cinecittà, Fondazione Matalon, il Conservatorio “Franco Vittadini”, l’Istituto Volta – Liceo Artistico e il Piccolo Chiostro di San Mauro.

Il Conservatorio Vittadini aprirà PaviArt 2026 con un concerto durante il vernissage del 10 aprile e tornerà con un’esibizione sabato, 11 aprile. Domenica 12, alle ore 16, si terrà l’incontro dedicato a L’intelligenza artificiale nel mondo dell’arte contemporanea, inserito nel programma della Pavia Innovation Week.

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