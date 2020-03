L’Armory Show trasloca più vicino a Chelsea. E riapre a settembre 2021

Più vicino a Chelsea, più vicino al Whitney, più vicino alle gallerie, alle metropolitane, alla High Line: dopo 19 anni ai Piers sull’Hudson River all’altezza della 57th St. Armory Show si sposta al Javits Center nel 2021, riprogrammando anche la sua time-line: basta a marzo, ci si vedrà a settembre, dal 9 al 12.

La delocalizzazione arriva a seguito dei continui problemi ai moli, dove l’Armory Show anche quest’anno (la fiera si è conclusa ieri) ha attirato oltre 60mila presenze, ma se mentre fino al 2018 il Pier 92 e il Pier 94 erano collegati internamente, le edizioni 2019 e 2020 hanno visto l’utilizzo del Pier 90 in sostituzione al 92, creando così – senza troppi giri di parole – due fiere praticamente scollegate.

“Avere moli non vicini è stato una sfida”, ha dichiarato Nicole Berry, la direttrice esecutiva dell’Armory Show, che al New York Times ha riportato che il Javits Center offre una migliore soluzione a lungo termine, per avere tutti gli espositori in un unico posto: “È una posizione incredibilmente comoda e l’intera area sta proprio decollando”, sono le parole di Berry.

Il Javits Center è nel mezzo dell’espansione degli Hudson Yards, roba da 1,5 miliardi di dollari (finanziati dalla città e dallo stato di New York e dalla Metropolitan Transportation Authority per incoraggiare lo sviluppo lungo il fiume Hudson), che ha visto anche la nascita dello Shed e del Vessel, oltre che un parco di grattacieli residenziali in quella che era l’area a ovest di Penn Station.

Riguardo allo spostamento del calendario della fiera “vale la pensa sintonizzarsi con l’inizio della stagione autunnale e offrire ai visitatori che arrivano da fuori un’ulteriore motivo per visitare New York in quel periodo”. La decisione giusta, insomma, è guardare al futuro.