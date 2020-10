Flashback 2020 diffusa. La fiera si sposta nelle gallerie di Torino

Se è diventato difficile – oltre che rischioso – far confluire troppe persone in un unico luogo, allora la soluzione migliore potrebbe essere quella più semplice: far spostare le persone in tanti luoghi diversi. E così Flashback, la fiera dedicata all’arte tutta, dall’antico al moderno fino al contemporaneo, senza limiti di tempo, decide di superare anche le barriere degli spazi e, per questa edizione 2020, l’ottava, fa affidamento sulla sua rete e sposta la fiera, dal Pala Alpitour di Torino alle gallerie della città che compongono la sua filiera di relazioni. E le gallerie che vengono da fuori? Non c’è problema, mi casa es tu casa: le torinesi daranno ospitalità alle opere. Insomma, in parole povere, tutte le gallerie di Flashback avranno il loro sacrosanto spazio durante l’Art Week torinese, dal 5 all’8 novembre 2020. E non solo nelle gallerie della città ma anche come vetrina virtuale, dal 5 novembre al 7 marzo 2021, tramite viewing rooms, pagine dedicate alle gallerie e molto altro ancora.

Flashback 2020 diffusa: una decisione condivisa

«Abbiamo deciso tutti insieme, con responsabilità e coerenti allo spirito di rete che anima la manifestazione, di trasformarci a causa dei rischi dovuti all’emergenza Covid», spiegano gli espositori che, insieme agli organizzatori, hanno democraticamente votato le modalità di svolgimento dell’edizione 2020.

«Siamo fiere di aver condiviso una scelta così importante con tutti gli espositori e di annunciare che, benché la fiera nella sua edizione al Pala Alpitour di Torino sia rimandata a novembre 2021», hanno dichiarano le direttrici Ginevra Pucci e Stefania Poddighe. «È così che Ludens, titolo dell’edizione 2020, riferito alla capacità di ciascun individuo di riplasmare la realtà attraverso la creatività, è quanto mai coerente con la scelta di riplasmare questa edizione 2020», continuano.

E continuano anche gli appuntamenti di Opera Viva il manifesto, progetto ideato da Alessandro Bulgini e curato da Christian Caliandro, nello spazio aperto di piazza Bottesini a Torino. Il prossimo svelamento del manifesto d’arte 6×3 è in programma il 30 ottobre.