I musei curano la città: il programma di Milano MuseoCity 2021

La Lombardia si trova attualmente in Zona Arancione ma saranno 90 i musei e i luoghi della cultura che apriranno le loro porte virtuali, per la quinta edizione di Milano MuseoCity, che torna in questo 2021 di ripartenza con decine di appuntamenti online oppure a cielo aperto, tra visite guidate, itinerari urbani, laboratori, conferenze, tour in 3d e approfondimenti. Promossa dal Comune di Milano e realizzata in collaborazione con l’Associazione MuseoCity, la kermesse si svolgerà dal 2 al 7 marzo 2021, partendo da un titolo programmatico: I Musei curano la città. Perché, in questa situazione di incertezza e di difficoltà, è proprio dal concetto e dalle pratiche della cura che si può immaginare un mondo più coeso. Magari, mettendo al centro i musei e il loro ruolo, ultimamente al centro di molte discussioni, nei confronti della civiltà.

Milano MuseoCity 2021: la strada virtuale da fare

Ed è infatti proprio sulle funzioni dei musei e sulle modalità di dialogo con la cittadinanza che è dedicato “Musei in ascolto”, convengo curato da Anna Detheridge, che si terrà sabato, 6 marzo. Il convegno sarà aperto a tutti e trasmesso in diretta streaming dal canale Youtube dell’associazione MuseoCity. Giovedì, 4 marzo, invece, verrà presentata online OP·PO, la seduta progettata da un gruppo studenti del POLI.design, vincitrice del concorso Sitting Muses, lanciato da MuseoCity lo scorso maggio. La seduta sarà poi a disposizioni dei fruitori della della sede di Milano delle Gallerie d’Italia, in Piazza Scala.

Per tutte le informazioni sugli eventi in programma è possibile consultare il sito museocity.it o l’app Museo Diffuso, dove si trovano anche gli itinerari da compiere all’aperto, tra cui quello dedicato alla Street Art, proposto da MAUA-Museo Arte Urbana Aumentata. Come nelle passate edizioni, il podcast Museo Segreto ci farà scoprire, in sette passeggiate ideali guidate da due voci narranti, una selezione di opere d’arte nelle collezioni della città.

C’è poi Connessioni Culturali, iniziativa curata da MuseoCity in collaborazione con Milanoguida, che propone una serie di percorsi tematici tra i musei di Milano, fruibili all’interno dell’app. I temi sono vari ed eterogenei, dalla Natura nelle sculture d’arte contemporanea della città, fino alla visita in realtà virtuale della sala dedicata a Medardo Rosso all’interno della GAM – Galleria d’Arte Moderna Milano, dai Musei e archivi d’impresa alla fruizione digitale del misterioso Labirinto di Arnaldo Pomodoro, una poco conosciuta “installazione” ambientale di ben 170 metri quadrati, negli spazi ipogei dell’edificio ex Riva-Calzoni, in via Solari 35, ora Show-room Fendi.

E poi, tappe al Museo Archeologico, da Fondazione Prada, allo Spazio Armani/Silos, al Gabinetto dei Disegni del Castello Sforzesco, al Poldi Pezzoli, al Museo Teatrale alla Scala, alla Fondazione Achille Castiglioni e tanto altro ancora. Insomma, c’è molta strada – virtuale – da fare.