Il Salone del Libro di Torino va online, per una edizione Extra

La 33ma edizione del Salone del Libro di Torino si farà nelle date già prefissate ma online, dal 14 al 17 maggio 2020. Una scelta dettata dalla volontà di non arrendersi all’emergenza, trovando nuovi canali per dialogare con il pubblico. Sarà un Salone mai visto prima, visto che dopo 32 anni non si svolgerà al Lingotto, dove però tornerà probabilmente nell’autunno 2020 e, per il momento, si procede su Facebook, Instagram e Twitter. Sarà un Salone Extra, un’edizione speciale, dedicata alle vittime del Covid-19 e a tutto il personale sanitario impegnato nella gestione del virus, e che darà una nuova interpretazione al titolo scelto qualche mese fa. “Altre forme di vita” era il tema, che già apriva uno sguardo sul futuro, «Un’esortazione a fantasticare sulla fisionomia umana negli anni a venire, a un decennio dai traguardi fissati dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», spiegava Nicola Lagioia, direttore del Salone.

«Qualche giorno fa, in una delle ore più buie, confuse e dolorose per il nostro Paese e per il mondo intero, il gruppo di lavoro del Salone ha fatto un sogno: riunire alcune delle migliori menti del pianeta per ragionare insieme su ciò che sta accadendo Abbiamo cominciato a contattare prima timidamente, poi con sempre maggiore convinzione gli interlocutori: le risposte sono state entusiastiche. Il nostro, ci siamo resi conto, era un sogno condiviso. Così, dal 14 al 17 maggio, ci daremo ancora una volta appuntamento intorno al focolare del Salone», ha detto Lagioia, presentando la 33ma edizione del Salone del Libro online.

E infatti calorosa è stata la riposta di scrittori, intellettuali e di tutti gli altri protagonisti del mondo cultura, che animeranno i quattro giorni di Salone del Libro online con dirette in streaming per parlare dei tempi che ci aspettano, attraverso le pagine dei libri. La partenza è col botto: si inizia il 14 maggio con una lezione del grande Alessandro Barbero in diretta dalla Mole Antonelliana. E poi, nei giorni seguenti, ospiti provenienti da ambiti eterogenei, come nella tradizione del Salone: Samantha Cristoforetti, Paolo Cognetti, Salman Rushdie, Javier Cercas, Roberto Saviano, Paolo Rumiz, Jared Diamond, Ocean Vuong, Amitav Ghosh, Myss Keta, Fabrizio Gifuni, André Aciman, Annie Ernaux, Vinicio Capossela, Valeria Parrella, Paolo Giordano, Alessandro Baricco, Jovanotti, Zerocalcare, Roberto Calasso, tra i molti altri. I talk saranno trasmessi in diretta e poi archiviati sul sito del Salone, dove si potranno rivedere e riascoltare e oltre alle dirette sui canali social il Salone aprirà nuove finestre anche su altri canali, per esempio con dei format trasmessi da Rai Radio 3.

Per il programma completo, potete dare un’occhiata qui.