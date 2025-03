L’italiana Emanuela Tarizzo alla guida di Frieze Masters di Londra

L’italiana Emanuela Tarizzo è stata nominata alla guida di Frieze Masters, l’importantissima fiera londinese dedicata all’arte antica e moderna. Tarizzo entrerà in carica a partire da aprile e guiderà l’edizione 2025, in programma dal 15 al 19 ottobre a Regent’s Park, in concomitanza con Frieze London. Prenderà il posto di Nathan Clements-Gillespie, che ha guidato Frieze Masters per quattro anni prima di annunciare le proprie dimissioni a gennaio.

La nomina di Emanuela Tarizzo arriva in un momento di transizione per Frieze, il cui gruppo editoriale è attualmente stato messo in vendita da parte del proprietario Endeavor, nell’ambito di un accordo con la società di investimenti Silver Lake, che prevede il ritorno di Endeavor al mercato privato entro il 24 marzo.

«Sono onorata di entrare in Frieze Masters in un momento così cruciale», ha dichiarato Tarizzo. «Dalla sua nascita, la fiera si è distinta per la sua narrazione innovativa, che invita a nuove prospettive sull’arte storica e al dialogo con il pubblico contemporaneo. Londra, con la sua apertura internazionale e la sua tradizione di eccellenza, continua a essere un crocevia fondamentale per collezionisti, curatori e gallerie. Sarà una sfida entusiasmante portare avanti questa visione e rafforzare l’identità della fiera».

Studiosa di pittura e scultura dal Rinascimento all’età Moderna, Tarizzo ha conseguito laurea e master presso il Courtauld Institute of Art e, tra il 2012 ed il 2021, ha lavorato presso la casa d’aste Christie’s. Ha inoltre lavorato come consulente indipendente e come direttrice presso Tomasso, una galleria britannica con sedi a Londra e Leeds, specializzata in Old Masters, scultura europea e arte antica. La stessa galleria ha partecipato a Frieze Masters in diverse occasioni.

​Oltre alla sua esperienza in galleria, Tarizzo ha ricoperto dal 2020 la posizione di direttrice presso la London Art Week Community Interest Company, un’organizzazione di promozione artistica londinese, per la quale coordina la programmazione culturale. Come autrice, ha contribuito a diverse pubblicazioni, tra cui Important European Terracottas e Important European Sculpture, entrambe edite da Tomasso Brothers Fine Art.

Tra i compiti di Tarizzo nel suo incarico per Frieze Masters, l’ampliamento delle collaborazioni con musei e collezionisti di spicco. «Lavorare a stretto contatto con queste figure sarà essenziale per sviluppare ulteriormente Frieze Masters come punto di riferimento per il mercato e la ricerca sull’arte antica» ha sottolineato Kristell Chadé, direttrice esecutiva delle fiere Frieze.