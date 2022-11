Marinella Senatore per la quattordicesima edizione di Abu Dhabi Art Fair

La Special Project della fiera è dedicata alla produzione di una delle artiste italiane più acclamate di sempre: Marinella Senatore . L’esposizione presenta la più recente serie di collage intitolata Make it Shine (2022). Fiori, colori, fotografie antiche, schizzi storici e sagome in movimento volteggiano su disegni d’autore, ricreando un incredibile nuovo mondo che sembra prendere vita in una dimensione onirica.

Le opere presentano frammenti fotografici degli effettivi partecipanti alle “azioni collettive” della School of Narrative Dance (SOND), il progetto partecipativo di Senatore che, con oltre 7 milioni di partecipanti in 23 paesi, quest’anno festeggia il suo 10° anniversario. Alcuni dei progetti recenti con SOND includono la mostra diffusa Afterglow da Mazzoleni a Londra, e il festival Alliance des Corps – Carte Blanche al Palais de Tokyo, Parigi, che è stato visto da oltre 11.000 visitatori in 4 giorni. Altre forme e colori animano la serie di dipinti Make it Shine (2021) e trovano una voce collettiva nelle frasi di ‘empowerment’ incluse nelle sculture di luce, come l’acclamata Dance First Think Later, una citazione di Samuel Beckett. Se le sculture di luce all’aperto esemplificano l’impegno di Senatore nell’impegno sociale e nell’attivazione della comunità attraverso il potere trasformativo dell’arte, la presentazione in fiera cattura un’esperienza più intima e personale. La mostra riunisce alcune inedite sculture al neon prodotte utilizzando una tecnologia priva di mercurio.