Mash UP: in Puglia, il Museo si fa bottega del saper fare

Riti, tradizioni, storie antiche, leggende e, ovviamente luci! Perché la magia del Natale, in Puglia, si vive in borghi pieni di fascino, di saperi e di cultura, addobbati a festa, per vivere un’atmosfera unica. “Mash UP – Il museo si fa bottega” è la rassegna nata con l’intento di promuovere e valorizzare le vie dell’artigianato salentino, grazie alla sinergia tra 34°Fuso, da sempre attivo nella promozione del patrimonio museale, l’esperienza storica di Confartigianato Lecce e la dirompenza di Cosa vedere Srl, best practice nazionale sul rebranding delle città italiane.

Il calendario della rassegna proporrà una serie di eventi incentrati sul binomio museo/bottega: in particolare, quattro saranno i musei locali protagonisti, con un programma che consterà di altrettante giornate dedicate ed eventi specifici.

L’11 dicembre si esplorerà il tema del design della pietra all’Ecomuseo della Pietra leccese di Cursi, con proiezione del corto partecipato “Il Paese degli Imaginai”, incentrato sulla vita lenta nelle Cave a cura della regista Claudia Mollese, presso il Frantoio Ipogeo di Palazzo De Donno. Il 17 dicembre si racconterà della tradizione della terracotta al Museo della Ceramica di Cutrofiano, con un laboratorio di argilla condotto dal maestro Salvino De Donatis. Il 18 dicembre si ripercorreranno le tappe della produzione del tabacco al Museo delle Tabacchine di Campi Salentina, con proiezione del documentario “Arse Vite. Il 21 dicembre si ripercorrerà la storia della cartapesta leccese al Museo Della Cartapesta di Lecce, con la possibilità di mettersi alla prova con questo materiale così particolare e adattabile, con un workshop.

La rassegna sarà presentata anche a Valencia, in Spagna, il 21 dicembre, in occasione della manifestazione tesa a promuovere la Via della Seta Europea nell’ambito del progetto europeo SILKNOW.