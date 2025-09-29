Paratissima 2025 riparte da 350 artisti e da una nuova sede a Moncalieri

Fiera e al tempo stesso festival, laboratorio ed esperienza collettiva, Paratissima torna con la sua 21ma edizione e lo fa rinnovando identità e geografie. Dal 29 ottobre al 2 novembre 2025, durante la Torino Art Week, la manifestazione dedicata alla creatività emergente approda per la prima volta al Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri. Il titolo scelto, Kosmos, rimanda a un universo simbolico fatto di equilibrio, armonia e connessione, richiamando il valore del numero 21, spesso associato a completezza e maturità.

A firmare il manifesto è Elisa Seitzinger, illustratrice piemontese di fama internazionale, già protagonista di una personale a Paratissima nel 2023. L’artista ha immaginato una conchiglia celeste inscritta nella sezione aurea, dalla quale emerge Gea, la dea della Terra, circondata da sei pianeti. Un’immagine che dichiara l’intento dell’edizione: far convivere elementi e forze opposte in un sistema armonico, offrendo un’esperienza di fiera come spazio collettivo e condiviso.

Lo spazio del Real Collegio, un complesso monumentale fondato nell’Ottocento e situato nel centro storico di Moncalieri, diventa parte integrante del progetto. Il Collegio si sviluppa per 12mila metri quadrati tra cortili, logge e gallerie luminose, che per cinque giorni saranno animati da oltre 350 artisti con mostre curate, installazioni, performance, talk e incontri. Un tempo adibiti alla formazione, gli ambienti si aprono così a un futuro contemporaneo ma la presenza di Paratissima a Moncalieri non si limiterà agli spazi interni del Collegio.

Con il progetto Art in the City, la fiera estenderà il proprio raggio al tessuto urbano, coinvolgendo vie, piazze, negozi e vetrine che diventano luoghi espositivi e palcoscenici di interventi artistici. Circa 40 esercizi commerciali e diversi spazi pubblici simbolo della città parteciperanno a questa rete diffusa, che intreccia arte, comunità e territorio. Tra i progetti più rappresentativi figura Manifesti d’artista, che trasforma le affissioni cittadine in una mostra a cielo aperto.

Il programma espositivo della XXI edizione conferma la vocazione di Paratissima come laboratorio permanente di pratiche contemporanee. La fotografia torna protagonista con Liquida Winter Edition, a cura di Laura Tota, che amplia il percorso del Liquida Photofestival. Disobbedienza Formale, curata da Martina Ghignatti, riflette invece sull’errore come motore creativo, mentre Del colore della lavanda – Visioni liminari, a cura di Margherita Caselli, si ispira alle figure delle “masche” piemontesi per intrecciare memoria popolare e sguardo artistico.

La relazione tra arte e tecnologia viene affrontata in Algoritmi, a cura di Valeria Cirone, che indaga opportunità e rischi dell’intelligenza artificiale. Con un approccio volutamente sfuggente, la collettiva Unpredictable – Untitled, coordinata da Roberta Bani, rifiuta etichette e definizioni, invitando a un’esperienza libera e non codificata. Chiude il percorso la 12ma edizione di Nice & Fair / Contemporary Visions, piattaforma dedicata a giovani artisti e curatori che, attraverso sei progetti indipendenti, riafferma il ruolo di Paratissima come incubatore di nuove generazioni creative.