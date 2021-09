PaviArt 2021: l’ottava edizione della fiera torna in presenza

Arte moderna e contemporanea ma anche architettura, design e arti applicate: PaviArt torna in presenza per la sua ottava edizione, tra le mura del Palazzo Esposizioni di Pavia, dal 25 al 26 settembre 2021, e riparte dal dialogo tra i vari linguaggi della creatività. Dai maestri agli emergenti, tra Avanguardie storiche e Street Art, tante le correnti artistiche e i movimenti che troveranno spazio tra gli stand di PaviArt, con 70 gallerie selezionate e provenienti da tutta Italia, come Galleria d’Arte Cinquantasei, Galleria Ottonovecento, La Tesoriera e Artemisia.

Ad arricchire e vivacizzare l’esposizione, con l’organizzazione e coordinamento di Dea Servizi, i grandi i nomi dell’arte moderna e contemporanea, spaziando dai primi anni del Novecento fino alle più recenti esperienze. In questa edizione sarà presente anche il pavese Stefano Bressani con un progetto speciale: saranno esposte in anteprima le due nuove opere d’arte emblema del suo Progetto “CERCA IL TUO MONDO”, rivolto al mondo dei bambini e ai principali reparti di Pediatria Italiani. All’esposizione visitabile dal vivo, sarà affiancata un mostra virtuale con tre tipologie di presentazione: un mostra in cartolina, i GIGANTIphotoSHOWall e una riproduzione con realtà aumentata.