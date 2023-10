Roma Arte in Nuvola 2023: le novità della prossima edizione

Oltre 150 gallerie, italiane e internazionali, da Londra, Parigi, Barcellona, Knokke, Dubai, Tel Aviv, New York, Osaka, su 14mila metri quadri di spazio espositivo, per un lungo viaggio tra arte moderna e contemporanea, tra pittura e installazioni, scultura e performance, videoarte, digital art e street art. Arte in Nuvola, la Fiera ideata e diretta da Alessandro Nicosia e prodotta da COR, con la direzione artistica di Adriana Polveroni e la consulenza di Valentina Ciarallo, si presenta con questi numeri per la sua terza edizione, ripartendo dai 36mila visitatori dello scorso anno e dai 500 collezionisti, oltre che dalla conferma dello spazio, l’iconica Nuvola dello Studio Fuksas all’EUR di Roma.

La conferenza stampa si è tenuta stamattina, presso la Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma. Dopo l’introduzione di Nicosia, sono intervenuti, oltre alla direttrice Polveroni, Vittorio Sgarbi, Sottosegretario di Stato alla Cultura, Alessandro De Pedys, Direttore Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del MAECI, Mario Turetta, Segretario Generale del Ministero della Cultura, Ilaria Miarelli Mariani, Direttrice dei Musei Civici della Sovrintendenza di Roma Capitale, Mary Ellen Miller, Incaricata d’Affari – Ambasciata d’Australia, Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente Banca Ifis.

E dunque, cosa vedremo, passeggiando tra gli stand di Arte in Nuvola 2023? Nella Main Section ci sarà spazio per gallerie nazionali e internazionali, presenti sia nel settore del moderno che in quello del contemporaneo, con grandi spazi espositivi. In Solo Show si troveranno invece stand dedicati a un solo progetto realizzato da un unico artista, mentre New Entries è lo spazio dedicato all’arte sperimentale, con uno sguardo ai linguaggi espressivi di ricerca e dei new media.

Il Paese ospite

Dopo Israele e Ucraina, sarà l’Australia il Paese ospite, che avrà modo di proporre un progetto espositivo specificamente incentrato sulla propria cultura. Il padiglione ospiterà la mostra d’arte aborigena, un tema particolarmente sentito nel dibattito culturale anche internazionale, dal titolo Threads and Lands. Pittura, scultura, lavorazione del legno e arazzi comporranno una collezione dinamica, la cui narrazione curatoriale si ispira alla materialità fisica delle opere d’arte e ai processi di creazione. Tra gli artisti ospitati Witjiti George, Nyunmiti Burton, Yaritji Heffernan e Zaachariaha Fielding.

Arte in Nuvola 2023, il parterre istituzionale

Fiore all’occhiello dell’edizione 2023 è la partecipazione attiva del MAECI -Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del MIC -Ministero della Cultura con una serie di iniziative mirate. In anteprima assoluta, sono esposte a Roma 40 opere della Collezione Farnesina, con artisti del calibro di Michelangelo Pistoletto, Mimmo Paladino, Afro, Agostino Iacurci e Tomaso Binga.

Ampliato il parterre istituzionale, che andrà a coinvolgere musei come il MAXXI, presente con due opere centrali della propria Collezione, Senza titolo (Triplo igloo) di Mario Merz e Ciclomóvil di Pedro Reyes, il Museo delle Civiltà partecipe con diversi artisti fra cui Victor Fotso Nyie e la sua opera in ceramica Suivre ses Reves, la Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea che espone Nero bianco nero (1955), opera iconica di Alberto Burri. In campo anche l’Archivio Luce Cinecittà, con due postazioni/installazioni site specific: al piano terra, una presentazione di cinegiornali dedicati alle grandi mostre degli anni Sessanta, al secondo piano una rassegna di film prodotti dall’Archivio e dedicati all’arte contemporanea.

Significativa la partecipazione della DGCC – Direzione Generale Creatività Contemporanea del MiC con un’isola informativa digitale che presenterà le numerose attività legate alla promozione e al sostegno delle arti visive e dell’architettura contemporanee, nonché delle imprese culturali e creative e degli interventi di rigenerazione urbana. Presente anche Roma Capitale, con la mostra La Città delle Donne, che prende corpo dalla metafora di felliniana memoria e che si struttura in un percorso visivo elaborato sulla sovrapposizione tra il corpo della donna e quello della città di Roma.

I progetti speciali di Arte in Nuvola 2023

Tra i numerosi progetti speciali, fra installazioni, talk e performance una grande mostra dedicata ad Alighiero Boetti, uno dei principali protagonisti del gruppo dell’Arte Povera, nonché degli artisti italiani più apprezzati del secondo Novecento, realizzata in collaborazione con la Galleria Tornabuoni Arte. Omaggio all’artista, di cui nel 2024 si celebreranno i 30 dalla scomparsa, la mostra include una selezione di trenta lavori su carta, espressione delle diverse fasi dell’artista. Da Senza Titolo, emblematico del passaggio tra la fase poverista e quella concettuale, si prosegue con i Lavori Postali e le loro permutazioni matematiche, fino ad arrivare alle cosiddette Biro e ai Fregi.

In programma anche una serie di Talk, in cui si confronteranno voci diverse, sia italiane che internazionali, fra artisti, curatori, collezionisti e direttori di musei. Nell’ambito della fiera saranno poi messi in palio diversi premi, per dare il giusto riconocimento alla cura e all’originalità con cui le gallerie allestiscono i propri stand.