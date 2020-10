Il comitato esecutivo di TEFAF – The European Fine Art Foundation, ha annunciato che l’edizione in presenza della Fiera di Maastricht subirà uno spostamento: prevista originariamente per marzo 2021, si svolgerà invece dal 31 maggio al 6 giugno 2021, con due giornate di anteprima il 29 e 30 maggio. La decisione è stata presa per consentire ai fruitori e agli espositori di riunirsi in maniera più prudente e sicura, considerando la situazione di incertezza per l’evoluzione della pandemia anche per i primi mesi del prossimo anno.

La prudenza di Tefaf

Una scelta di estrema prudenza, dettata anche dall’esperienza: a marzo, quando era evidente che l’emergenza Covid avrebbe coinvolto in tutta Europa – in Italia si contavano più di 10mila decessi –, TEFAF decise comunque di aprire l’edizione di Maastricht, solo per chiudere dopo qualche giorno, avendo riscontrato la positività di un espositore.

«Ci auguriamo che posporre TEFAF Maastricht verso la fine della primavera coincida con un periodo in cui la presenza fisica sia possibile, sicura e agevole per i nostri espositori e per gli ospiti. La sicurezza della comunità TEFAF è una priorità assoluta del nostro progetto di costante ispirazione per collezionisti, istituzioni e amanti dell’arte, allo stesso tempo facciamo la nostra parte per coltivare un mercato in cui i nostri galleristi possano risplendere», ha dichiarato Hidde van Seggelen, Presidente di TEFAF. Il processo di selezione e allocazione per TEFAF Maastricht 2021 si svolgerà già nelle prossime settimane, «Attendiamo con entusiasmo di accogliere di persona i migliori esperti del mondo dell’arte tra maggio e giugno, per celebrare insieme l’amore per l’arte e il design che li unisce», fanno sapere dall’organizzazione.

Tefaf New York online

Nel frattempo, la tappa di New York della fiera dedicata all’arte di tutte le epoche e all’antiquariato, prima posticipata, è stata poi spostata online, dall’1 al 4 novembre 2020, con anteprima il 30 e il 31 ottobre. I 280 espositori, ospitati sulla piattaforma web TEFAF Online potranno presentare un unico lavoro, accompagnato da testi e video di accompagnamento per condividere le proprie scelte espositive con il pubblico. Una ventina le gallerie italiane, tra le quali Riccardo Bacarelli, Bottegantica, Galleria Continua, Massimo De Carlo, Giacometti Old Master Paintings, Tornabuoni Arte.