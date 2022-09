The Italian Glass Week 2022, puntata a Venezia: le mostre da non perdere

Se siete a Venezia e non volete andare a visitare la solita Biennale, avete un altro evento in laguna: The Italian Glass Weeks 2022. Questo evento, proprio come la famosissima Biennale, è ramificato in tutta la città e nelle isole come Murano, sede storica del più famoso vetro del mondo. The Italian Glass week si è divisa però, questa volta, in due città: Milano dal 10 al 18 e Venezia dal 17 al 25 settembre, per un doppio evento a tema vetro e arte, connubio da sempre ad altissimi livelli.

A Venezia, dunque, in una giornata di pioggia come questa in cui vi scrivo, non ideale per girare tra campi e calle, armatevi di un buon impermeabile e un buon ombrello e lanciatevi alla scoperta di luoghi storici come il palazzo Loredan o le storiche fornaci di Murano, dove insieme ad altri tantissimi luoghi in città potrete ammirare opere in vetro di mastri vetrai e altrettanti artisti, ma non solo. L’evento è articolato, vi sono spazi dove potrete prendere parte come visitatori a performance, documentari e tanto altro.

Per questa edizione infatti l’evento parte da Venezia per espandersi a Mestre e Lido, dalla Giudecca all’isola di San Giacomo fino a Mazzorbo. Se rimanete in città, i luoghi da visitare sono molteplici, ve ne consiglio alcuni in base alle date di apertura: Fornace Zanetti a Murano il 17, Casa Minich il 22 settembre, dove potrete scoprire l’archeologia e la tutela del vetro artistico e Casa di Carlo Goldoni, dove il vetro incontra l’opera lirica. Attenti però, visitate prima il sito ufficiale dell’evento per essere certi delle modalità di accesso.

In programma, grandi, medi e piccoli progetti ma tutti di notevole qualità. E oltre che in spazi istituzionali e palazzi storici, potrete trovare attività che riguardano The Italian Glass Week anche all’interno di alcuni tra i più rinomati alberghi in città. Fanno parte di questo progetto anche gallerie d’arte e fondazioni che hanno aderito e che portano in mostra artisti che presentano opere collegate al tema del vetro. Oppure, più semplicemente, autori nel cui lavoro è presente un componente di natura vetrosa. Per esempio, molto interessante è la personale dell’artista coreana Mona Young-un Kim presso lo spazio 10 & zero uno, che vi invito a scoprire, ne rimarrete affascinati. Infine, non potete assolutamente perdere la mostra “Venini: Luce 1921-1987”, a Le Stanze del Vetro.

The Italian Glass Week lega la storia del vetro d’arte alla città più bella del mondo, permettendo al turista come al veneziano di scoprire o riscoprire una delle arti più belle della storia dell’uomo, oltre che dare accesso a spazi che, in genere, in città sarebbero chiusi al pubblico.