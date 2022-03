The Italian Glass Weeks: Milano e Venezia insieme, per il vetro

Si terrà a settembre, tra Milano e Venezia, The Italian Glass Weeks, il primo evento internazionale pensato per dare voce a due anime del vetro. Da un lato, quella industriale e tecnologica della città meneghina, inevitabilmente legata al design, rappresentato da VITRUM e dalla Vision Milan Glass Week. Dall’altro, quella artistica, storica e culturale che ha tradizionalmente sede a Venezia, celebrata dal 2017 con The Venice Glass Week, promossa da Comune di Venezia, Fondazione Musei Civici di Venezia, Fondazione Giorgio Cini – LE STANZE DEL VETRO e Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti insieme al Consorzio Promovetro Murano.

Iniziative che si uniscono quindi in una “conduzione doppia ma unica” nei due capoluoghi. L’idea alla base di The Italian Glass Weeks è quella sempre in auge – ma davvero mai scontata nella sua attuazione – di fare sistema e rete tra realtà, per presentarsi al mondo. Una comunione di intenti trasversali, che ha lo scopo di posizionare – o perché no, riconfermare – l’Italia come Paese leader nel settore della lavorazione di questo materiale, nelle sue diverse declinazioni.

Nel concreto, la sinergia alla base di The Italian Glass Weeks darà vita a due settimane di appuntamenti, eventi, mostre, workshop installazioni artistiche, spettacoli, attività per bambini e famiglie oltre che visite guidate, incontri culturali e laboratori. A Milano, dal 10 al 18 settembre 2022, con un programma dedicato in prevalenza al vetro industriale e al design; a Venezia dal 17 al 25 settembre 2022 con protagonista il vetro artistico.

Un palinsesto ancora aperto che punta a diventare sempre più ricco. Per la settimana veneziana sarà possibile candidare un progetto dall’11 marzo al 3 maggio 2022, mentre per Milano c’è tempo fino al 30 maggio 2022.