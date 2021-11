In occasione della settimana segnata dall’apertura delle tre principali fiere d’arte torinesi – Artissima, The Others, Falshback – in concomitanza con l’uscita di un leaflet rinnovato di Torino Art to Date e di una serie di approfondimenti legati alle realtà no profit e agli spazi emergenti della città di Torino per il progetto Hybrida, Untitled Association è lieta di lanciare un’edizione speciale di Torino Art to Date che fornisca a professionisti del settore, appassionati d’arte e non solo qualche spunto per un itinerario con le iniziative da non perdere.

Penultimo itinerario in occasione dell’Art Week torinese: quattro tappe – una galleria, due spazi non-profit, un artist-run space tra i quartieri Barriera di Milano e Aurora.

Gagliardi e Domke

Si comincia con la galleria Gagliardi e Domke che proprio ieri nella sua sede di via Cervino 16 ha inaugurato la personale dell’artista Daniele D’Acquisto. La mostra, dal titolo Log – termine del lessico informatico per indicare una sequenza cronologica delle attività eseguite da un sistema operativo – si configura quindi come un percorso a tappe per raccontare attraverso le 26 opere inedite, realizzate negli ultimi anni e facenti parte di quattro cicli differenti, la ricerca di Daniele D’Acquisto: attraverso scultura e installazione l’artista ha indagato e indaga la forma, le sue trasformazioni e le interazioni spaziali tra strutture geometriche e specifici luoghi, espositivi ma anche mentali.

Associazione Barriera

Non può certo mancare una visita alla personale dedicata a Luca Bertolo da Associazione Barriera, spazio per l’arte contemporanea nato nel 2007 e curato da Sergey Kantsedal con l’assistenza di Yuliya Say. Realizzata in collaborazione con SpazioA di Pistoia e con un testo di Antonio Grulli, CHI CI SALVA. Colazione a Barriera 2021, presenta opere inedite realizzate dall’artista prima della pandemia – ad eccezione di due sculture – e ricorrendo a diversi medium: nel percorso mostra il visitatore si imbatterà in supereroi infantili rappresentati su cinque grandi carte, in un’installazione sonora, in un oggetto magico in legno e acciaio colorato, in uno striscione con scritte impegnative e in un peluche ad olio su tela. A completamento della mostra, la partecipazione speciale dell’artista Chiara Camoni che espone alcuni particolarissimi piatti in ceramica, disposti su una tavola apparecchiata con una tovaglia di seta tinta con piante selvatiche.

Mucho Mas!

Lasciando il quartiere Barriera, per la terza tappa di oggi segnaliamo Mucho Mas!, artist-run space in Aurora dove fino al 3 dicembre sarà possibile visitare la mostra dedicata al duo artistico Stefano Comensoli_Nicolò Colciago. La personale Space in Mirror Is Closer Than It Appears, curata da Luca Vianello, Silvia Mangosio in collaborazione con Annika Pettini, deve il suo titolo all’azione che i due artisti hanno avviato e portano avanti da aprile 2021: una serie di pratiche di cura in luoghi dimenticati per riflettere apertamente e sensibilmente sullo spazio. Partendo proprio da ciò che esso offre, il duo trova al suo interno i materiali di cui si serve per ricostruire uno mondo altro, parallelo, che diventa reale, ma impalpabile. Questa volta cambia il contesto proprio perché il progetto si sviluppa all’interno degli spazi di Mucho Mas!: per entrare in questa dimensione bisognerà “varcare” uno schermo al centro della sala che non è altro che la porta tra i due luoghi.

Cripta 747

Concludiamo con la quarta e ultima segnalazione per l’itinerario di oggi: si tratta di Cripta747, un’organizzazione non-profit, luogo di ricerca, scambio e produzione nato nel 2007 a Torino. Dal 2017 ha avviato un programma di residenze con il supporto di Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT: il Cripta747 Residency Programme quest’anno si concentra sulla scena contemporanea nazionale con l’obiettivo di sostenere e promuovere la ricerca artistica e il lavoro dei professionisti di questo settore nel nostro paese. Il vincitore di questa quinta edizione è il curatore, ricercatore Mattia Capelletti, in residenza da settembre a dicembre: la proposta presentata parte dalla sua ricerca sulla voce per dar forma ad un podcast che fungerà sia da piattaforma di dialogo con gli ospiti, sia da spazio espositivo per i lavori degli artisti invitati al fine di mantenere vivo lo scambio di esperienze.

Torino Art Week 2021: l’itinerario di oggi

Gagliardi e Domke

LOG

Daniele D’Acquisto, curated by Lorenzo Madaro

05.11 > 14.01.2022

Associazione Barriera

In collaboration with SpazioA. Pistoia

CHI CI SALVA. Colazione a Barriera 2021

Luca Bertolo, curated by Sergey Kantsedal with the assistance of Yuliya Say

With a text by Antonio Grulli

Special guest: Chiara Camoni

07.11 > 19.12.2021

Mucho Mas! Artist-run Space

Space in Mirror Is Closer Than It Appears

Stefano Comensoli & Nicolò Colciago, curated by Luca Vianello, Silvia Mangosio

In collaboration with Annika Pettini

02.11 > 03.12.2021

Cripta747

Cripta747 Residency Programme ed. 2021