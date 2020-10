Torino Design of the City: così prende forma la città del futuro

L’appuntamento con Torino Design of the City è tornato l’1 ottobre. Quest’anno, l’evento si svolgerà sia online che in loco per rispettare le restrizioni dovute alla pandemia. Sono programmati eventi, incontri, laboratori, mostre e rassegne, diffusi per tutta la città. Tra gli appuntamenti, anche la firma del protocollo dove verranno delineate future linee di lavoro comuni fra le città italiane nominate Città Creative UNESCO, di cui Torino fa parte.

Design of the City fa parte di un progetto portato avanti dalla Città di Torino e sostenuto da Fondazione CRT, Compagnia di San Paolo, Politecnico e Università degli Studi di Torino, con la Camera di Commercio torinese. In particolare, c’è anche la collaborazione con il Tavolo Consultivo del Design che porta sotto la sua ala 50 soggetti pubblici e privati.

Lo scopo di questa rassegna è quello di valorizzare il settore del design in città. Il programma di Torino Design of the City intende mettere a sistema le iniziative degli enti che lavorano in modo significativo nel mondo del design.

Design of the City: gli appuntamenti di Graphic Days, Utopian Hours e Hackability

Fino all’11 ottobre si è svolta Transitions, l’edizione 2020 dei Graphic Days, il festival dedicato alla grafica. Durante questa edizione sono state affrontate le tematiche più attuali nel campo del visual design. Il nome assegnato a questa edizione, Transitions, ci ricorda i grandi cambiamenti a cui stiamo assistendo non solo nel mondo dell’arte ma anche in quello di tutte le attività relative al design. Qui un recap di alcuni talk.

Fra gli eventi più interessanti, segnaliamo Utopian Hours, dal 23 al 25 ottobre, presso la Centrale della Nuvola Lavazza, in via Ancona 11/a. Il tema di questa quinta edizione del festival è The City at Stake, che vuole far rilettere sull’identità della città. Il progetto è curato da Torino Stratosferica.

Un’altra bella occasione per riflettere su innovazione e design è quella dell’incontro con Hackability. In questa occasione, il 30 ottobre, dalle 9.30 fino alle 19, sarà possibile scoprire questa realtà nata per unire varie competenze. Per questo progetto, designer, makers e artigiani digitali, incontreranno individui con disabilità. Durante l’evento sarà possibile sperimentare il Trigger Kit 1.0, strumento ad alto impatto sociale, realizzato al termine di un percorso di co-progettazione durato cinque anni.