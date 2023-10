È solo l’inizio di ottobre ma a Torino già fervono i preparativi per il consueto appuntamento con l’arte contemporanea di inizio novembre. E anche quest’anno non mancherà all’appello Flashback, la fiera ideata e costruita negli anni da Stefania Poddighe e Ginevra Pucci al motto di memoria dedominicisiana – ma non solo: «L’arte è tutta contemporanea».

E il tema della memoria non è citato a caso. L’edizione 2023 della fiera è stata presentata nella sede di Flashback habitat in Corso Giovanni Lanza 75, l’ex brefotrofio ai piedi della collina torinese, già sede di diverse iniziative artistiche e culturali negli ultimi mesi. Anzi, la presentazione ufficiale della fiera di novembre è stata anche l’occasione per celebrare i primi dodici mesi di attività proprio di Flashback habitat che, tra mostre temporanee, installazioni site specific all’aperto e nelle sale della costruzione, ha arricchito il panorama culturale torinese attuale.

Abbiamo così toccato due temi centrali dell’edizione della fiera 2023. Il primo è quello della memoria. Metamemoria è infatti il titolo-filo conduttore della fiera di quest’anno, intendendo con questo neologismo creato ad hoc la capacità delle opere d’arte, di tutte le opere d’arte, di suscitare e creare memoria, con tutte le conseguenze artistiche e culturali che questo comporta. In fiera saranno presenti gallerie internazionali, dall’arte antica (quest’anno ci saranno Hayez, contemporaneamente in mostra alla Gam di Torino, e addirittura un Tiepolo) accanto a produzioni artistiche contemporanee e locali. L’idea è che tutta l’arte è viva nel momento presente, quello in cui suscita nei fruitori emozioni, nonché stimoli di cultura e di pensiero.

L’altro tema è la capacità di Flashback di creare movimento e attività culturale sul territorio torinese, agendo sul tessuto locale in modo attivo e vivo. In fiera saranno presenti infatti vari esempi di arte contemporanea e giovane, tra cui è da ricordare la serie di Opera viva curata da Alessandro Bulgini, che con Poddighe e Pucci è anche direttore artistico di Flashback. Da Tiepolo a Ontani, da Schifano a Fogliati, da Savinio a Sironi e a Boetti, Flashback promette anche quest’anno di non deludere il suo pubblico. L’appuntamento è dal 2 al 5 novembre 2023.