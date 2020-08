Arti Visive “powered” by RUFA: uno sguardo al domani

Le Arti visive: ponte ideale tra un passato che riporta alla mente il Rinascimento e le altre correnti culturali che hanno celebrato il made in Italy ed un futuro tutto ancora da pensare e determinare. È in questo contesto, quanto mai accattivante, che la missione formativa di RUFA si manifesta nella massima potenzialità possibile. In questo particolare ambito, infatti, si ritrovano i corsi di primo e di secondo livello, in tutto e per tutto equipollenti alla laurea universitaria.

Il triennio è finalizzato a dominare, con mestiere, le tecniche del presente, così da realizzare, in un unico progetto, arte, futuro e professione. L’obiettivo è offrire agli studenti non solo le competenze teoriche, ma anche quelle pratiche, così da poter operare come curatori di spazi espositivi e gallerie, direttori artistici di manifestazioni culturali, grafici ed editori d’arte. Tra i vari indirizzi Pittura e arti visive e Scultura e installazione.

Il biennio in Fine Arts è la naturale prosecuzione dei trienni RUFA in Pittura e arti visive, Scultura e installazione. È aperto a chi proviene da altri percorsi formativi ed a chi è desideroso di completare gli studi nell’ambito dell’arte contemporanea. Si articola in tre percorsi: Pittura, Scultura e Grafica d’arte. Questi percorsi, in lingua inglese, sono una soluzione didattica per perfezionare, arricchire e potenziare la preparazione di artisti, creativi e operatori culturali.

E nella convinzione che i luoghi, come i pensieri, non sono tutto uguali, è quanto mai utile sottolineare la ricercatezza della sede in cui sono ambientate molte delle materie e degli esami oggetto di studio. Il Pastificio Cerere, nel cuore del quartiere San Lorenzo, è un inno all’arte moderna, all’innovazione, al non usuale. Dagli anni Settanta in poi è stato un presidio di cultura e formazione, non venendo mai meno alla sua funzione originaria. Ed è esattamente in questi locali in stile newyorkese che gli studenti RUFA ricercano il mood giusto, per trasformare un’idea in realtà. In un ambiente laboratoriale particolarmente stimolante, gli studenti hanno la possibilità di approfondire le ragioni pratiche e teoriche di ogni percorso e dell’arte contemporanea nelle sue varie declinazioni. RUFA, inoltre, rivolge particolare attenzione alle esigenze di tutti gli studenti, anche di chi necessita di un sostegno di natura economica. L’Accademia, infatti, attribuisce ogni anno delle borse di studio che consentono di alleggerire i costi di iscrizione. Ma non è tutto. Nell’arco dell’anno, infatti, sono praticamente infinite le opportunità per generare confronto con i professionisti già affermati, con chi artista lo è già nella consapevolezza che la cultura è il foraggio dell’anima.