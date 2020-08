Spoleto: i progetti RUFA di Ecosofia Gallery, dal 20 al 30 agosto

L’attuale situazione Covid-19 nel mondo, ha portato la direzione del FuoriFestival e quella del Festival dei 2 Mondi ad avere come priorità la salvaguardia della salute di cittadini, evitando quindi gli eventi in cui il distanziamento sociale è a rischio, pertanto l’edizione 2020 del FuoriFestival, è stata annullata.

Nonostante l’annullamento, l’Ecosofia Gallery, il progetto artistico presentato dalla RUFA – Rome University of Fine Arts, continuerà la programmazione dell’esposizione dal 20 al 30 agosto, spostandosi all’interno della Galleria D’Arte Moderna di Palazzo Collicola, presentando i seguenti artisti: Amedeo Longo (arte e scultura), Sara Zanin (arte e scultura), Stefano Tenti (arte e scultura), Giulia Gaia Rossa (arte e scultura), Gianluca Ricco (arte e scultura), Davide Miceli (arte e scultura), Aurora Augenti (arte e scultura).

I lavori degli studenti RUFA mostrano diverse prospettive, da una riflessione sulla possibile contraddizione di poter sviluppare una vera eco-sostenibilità in questo sistema economico, fino al ruolo dell’arte contemporanea, vista quasi parodisticamente, come bolla trasparente dentro cui attuare il distanziamento sociale, obbligatorio in questi giorni. Sono tanti gli spunti: il deterioramento, il senso dell’effimero, l’amore e la necessità di disegnarci un proprio spazio.