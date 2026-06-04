Dal 3 al 6 settembre 2026, la mappa dell’arte contemporanea europea si arricchirà di un nuovo, importante tassello: Amburgo inaugurerà infatti la sua prima Hamburg Art Week, dal titolo Crossing Currents, concepita come una piattaforma annuale diffusa e collaborativa. La manifestazione punta a superare le tradizionali frammentazioni del sistema culturale locale per unire in un unico, grande momento di scambio gallerie, grandi istituzioni museali, spazi indipendenti gestiti da artisti e iniziative non-profit capillarizzate in ogni quartiere della città.

Il progetto è il risultato di un lungo percorso di confronto e dialogo con artisti, curatori e galleristi della scena amburghese: da tempo, infatti, gli operatori culturali della città tedesca esprimevano il forte desiderio di un evento catalizzatore che potesse dare una maggiore visibilità internazionale e una reale coesione a un ecosistema artistico locale già straordinariamente ricco, ma spesso privo di una cabina di regia unificante.

Crossing Currents: il concept della Art Week e l’eredità storica di una città di mare

L’edizione di debutto di questa “edizione zero” si svilupperà sotto il titolo programmatico di Crossing Currents. Il tema scelto si aggancia in modo profondo all’identità storica e geografica di Amburgo, città portuale da secoli plasmata dai flussi commerciali, dalle migrazioni, dai viaggi e dai mutamenti geopolitici.

Crossing Currents intende esplorare proprio questi incroci e queste correnti, concentrandosi in particolare sulle intersezioni tra le comunità artistiche locali e i circuiti internazionali. Il festival metterà in diretta relazione la vivacità e il radicalismo degli spazi indipendenti e delle realtà underground con la solidità istituzionale delle grandi collezioni pubbliche e dei musei cittadini, interrogandosi al contempo su quale debba essere il ruolo e il posizionamento delle arti visive all’interno di un tessuto urbano e sociale in rapidissima evoluzione e gentrificazione.

Quattro giorni di programmazione diffusa nel tessuto urbano di Amburgo

Nelle quattro giornate di inizio settembre, la kermesse si svilupperà attraverso un palinsesto strutturato e multiforme che abiterà l’intera città. La programmazione prevede l’inaugurazione di mostre dedicate, una serie di performance live, talk di approfondimento teorico, interventi site-specific nello spazio pubblico e veri e propri percorsi d’arte curati per l’occasione, pensati per guidare sia il pubblico locale sia i visitatori stranieri alla scoperta della varietà e della vitalità del panorama culturale amburghese.

L’iniziativa è stata ideata da Luise Nagel e Anna Nowak, ed è guidata da un team con forti radici cittadine ma con una solida e vasta esperienza internazionale nel settore dell’arte, composto da Jessica Nupen e Fanny Roy. Nelle intenzioni del comitato promotore, l’appuntamento mira a colmare un vuoto storico, offrendo finalmente una piattaforma unificante capace di far dialogare le straordinarie energie e i talenti del territorio, dimostrandone la rilevanza e l’attrattiva su scala globale. L’edizione inaugurale è attualmente in piena fase di sviluppo e i dettagli sui luoghi espositivi partecipanti, le partnership istituzionali e il programma pubblico definitivo saranno svelati progressivamente nel corso dei prossimi mesi.