Lo specchio di Narciso riflette il presente: a Pesaro il festival Popsophia

Dopo aver attraversato negli ultimi anni temi di grande attualità, dal confine al passaggio, fino alla trasformazione, Popsophia torna a interrogare uno dei miti più antichi e persistenti della cultura occidentale. Dal 2 al 5 luglio 2026 il festival approda nuovamente a Pesaro con Lo Specchio di Narciso, tema della nuova edizione estiva che prende spunto dal racconto ovidiano per riflettere sulle forme contemporanee dell’identità, della rappresentazione e dell’autorappresentazione.

Giunto a una nuova edizione e ormai stabilmente inserito tra gli appuntamenti culturali più riconoscibili dell’estate italiana, Popsophia continua a sviluppare la propria formula che intreccia filosofia, musica, spettacolo e cultura pop. Ideato e organizzato dall’Associazione Popsophia, con la direzione artistica di Lucrezia Ercoli, il festival si diffonderà ancora una volta tra Piazza del Popolo, il Centro Arti Visive Pescheria e il Cortile di Palazzo Gradari, per dare vita a momenti di incontro tra pensiero critico e immaginario contemporaneo.

Dopo il tema La Soglia, che nel 2025 aveva indagato gli spazi liminali tra ciò che si è stati e ciò che si sta diventando, l’edizione 2026 sceglie di concentrarsi sulla figura di Narciso. Non tanto sul personaggio mitologico in sé, quanto sullo specchio che ne determina il destino. Una superficie che riflette e insieme inganna, che promette conoscenza ma può trasformarsi in una trappola. Oggi quello specchio coincide con gli schermi digitali che accompagnano la vita quotidiana, dispositivi attraverso cui costruiamo, osserviamo e condividiamo continuamente la nostra immagine.

«Narciso si lascia ingannare da “fuggevoli fantasmi” perché l’immagine che vede riflessa nello specchio d’acqua non è che un riflesso», spiega Lucrezia Ercoli. «Lo specchio è il luogo dell’identità e della perdita di sé. Oggi lo specchio è il black mirror degli schermi digitali: riflette il bisogno narcisistico di riconoscimento e di approvazione, ma allo stesso tempo produce identità artificiali da mettere costantemente in scena».

La riflessione si estende così ai fenomeni che caratterizzano il presente: la cultura degli influencer, la ricerca di visibilità, le identità digitali, il rapporto tra autenticità e performance, tra reale e artificiale. Anche l’immagine scelta per accompagnare il festival sviluppa questa prospettiva. Un volto femminile si moltiplica nei frammenti di uno specchio infranto, restituendo identità diverse, parziali e talvolta contraddittorie. Una metafora visiva che suggerisce come oggi il soggetto contemporaneo sia attraversato da molteplici rappresentazioni di sé.

Fulcro del programma di Pesaro saranno ancora una volta i philoshow, il format che ha reso Popsophia riconoscibile negli anni. Ideati da Lucrezia Ercoli, con l’accompagnamento musicale dell’ensemble Factory e la regia di Riccardo Minnucci, gli spettacoli costruiscono un dialogo tra filosofia, musica dal vivo e narrazione.

Il 3 luglio andrà in scena Ancora tu – Lucio Battisti e lo specchio delle emozioni, con la partecipazione del giornalista Leo Turrini. Lo spettacolo prende spunto dalla figura di Battisti, artista che scelse progressivamente di sottrarsi all’esposizione pubblica, per riflettere sul rapporto tra immagine, celebrità e interiorità.

Il 4 luglio sarà la volta di Non gioco più – Filosofia di Mina, con la filosofa Ilaria Gaspari, dedicato alla cantante che ha costruito uno dei più celebri paradossi della cultura popolare italiana: diventare icona proprio attraverso la scomparsa dalle scene televisive. Una riflessione sulla voce, sull’assenza e sulla possibilità di sottrarsi alla dittatura dell’immagine.

La chiusura del festival, il 5 luglio, sarà affidata a Forever Young – Adolescenti allo specchio, con il filosofo Simone Regazzoni e la scrittrice Licia Troisi. Lo spettacolo riprende e amplia il tema dell’adolescenza già affrontato nell’edizione precedente, interrogando la generazione che più di ogni altra vive immersa negli schermi digitali e nelle dinamiche del riconoscimento online.

Nel frattempo Popsophia continua a consolidare il proprio rapporto con Pesaro. Il ritorno dell’appuntamento estivo anticipa infatti un secondo evento previsto in autunno, confermando una presenza sempre più stabile nella città marchigiana. «Popsophia è diventato negli anni uno degli appuntamenti culturali più attesi e amati dal pubblico», ha dichiarato il sindaco Andrea Biancani, sottolineando la capacità del festival di attrarre visitatori e generare occasioni di confronto tra pubblici differenti.

Anche l’assessore alla Cultura Daniele Vimini ha evidenziato come il tema scelto per il 2026 intercetti questioni centrali del presente: «Il festival invita a interrogarsi sull’equilibrio tra immagine e realtà, individuo e comunità», trasformando ancora una volta gli spazi urbani in luoghi di riflessione condivisa.

Promosso dal Comune di Pesaro con il patrocinio del Ministero della Cultura, Popsophia conferma così la propria vocazione originaria: utilizzare gli strumenti della cultura popolare per affrontare temi filosofici complessi, costruendo occasioni di pensiero accessibili senza rinunciare alla profondità dell’analisi.