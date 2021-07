Not An Artist: allo IED, le professioni collaterali dall’arte contemporanea

Il mondo cambia rapidamente e anche quello dell’arte non è da meno. Cambiano le tecniche e i supporti, gli stili, i mezzi espressivi e anche le figure che, con il loro lavoro, le loro conoscenze e le loro esperienze, attraversano e animano il settore, ampliandone i confini e le possibilità. Insomma, artisti certo ma non solo. Curatore, archivista, cultural project manager, imprenditore culturale, exhibition museum educator, museum set up designer, art gallery manager, restauratore/conservatore, sono alcune delle professionalità protagoniste di NOT AN ARTIST, progetto promosso dallo IED – Istituto Europeo di Design, nato dall’osservazione delle evoluzioni dello scenario dell’arte e della cultura contemporanee, diventate ancora più vertiginose in questi ultimi mesi. Dunque, professioni collaterali e parallele, i cui percorsi e le cui competenze si intersecano, a completare il lavoro di artisti e designer. E un istituto di formazione specializzante come lo IED non può che seguire con particolare attenzione questi sviluppi.

«Il 2020/2021 è stato il momento per fermarsi a riflettere, portando in scena i protagonisti dell’arte e della cultura contemporanea per un confronto e dialogo sulla loro professione, non potevamo andare avanti con il consueto format», ha raccontato Igor Zanti, Direttore di IED Firenze. «Abbiamo deciso di procedere con la ricerca in due modi: abbiamo individuato e intervistato tali professionisti all’interno del corpo docenti IED e Accademia Galli e scavato nei nostri archivi per pubblicare i contenuti originali sviluppati durante la passata edizione degli eventi fisici».

Il progetto si struttura come un colloquio itinerante tra esperti del settore, con una serie di appuntamenti pensati per mettere in dialoro artisti e designer. A NOT AN ARTIST prendono parte figure specializzate negli stessi temi trattati dai Master IED dell’area arte. Durante ciascun evento, condividono la loro esperienza professionale con il pubblico, presentando esempi pratici, case study e best practice della scena artistica, per offrire ai partecipanti una panoramica delle opportunità di carriera nel settore artistico-culturale. Nell’ultimo anno si è concentrato sulla pubblicazione di contenuti video originali, proseguendo l’indagine sulle professioni dell’arte e della cultura contemporanea e riassumendo i risultati degli eventi passati. Il risultato è un “libro bianco” sullo stato attuale dell’arte e della cultura contemporanea scaricabile qui. Nelle settimane scorse, IED ha organizzato un workshop e una serie di webinar con professionisti di spicco all’interno del Network IED e oltre.

Ma NOT AN ARTIST mira anche al costante aggiornamento dei programmi del Gruppo IED, che tra i corsi della sua offerta formativa, diffusi tra le varie sedi di Roma, Milano, Firenze e Madrid, include Restauro, Pittura e Linguaggi Visivi ma anche Arts Management, Curatorial Practice, Museum Experience Design, Visual Arts for the Digital Age, Tutela della Creatività e Diritto di immagine. In questo ambito, un ruolo importante è giocato anche dall’Accademia Aldo Galli di Como, che dal 2010 è entrata a far parte del Gruppo, e all’inserimento nel corpo docenti di nuovi professionisti al fine di fornire l’esperienza formativa più efficace a chi è interessato ad entrare nel mondo dell’arte e della cultura contemporanea.