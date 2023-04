Si è svolta la fiera newyorkese della fotografia, ospitata per il secondo anno consecutivo nel nuovo spazio sulla Fifth Avenue molto più centrale rispetto a quello sulla West Side che veniva utilizzato nelle precedenti edizioni. L’evento l’anno scorso ha riunito 49 gallerie da 9 paesi e 23 città degli Stati Uniti e del mondo. Gli espositori sono membri della prestigiosa Association of International Photography Art Dealers, che comprende le principali gallerie di fotografia d’arte. Aipad è la più longeva mostra dedicata al medium fotografico e presenta al pubblico una gamma di lavori che va da artisti appena emersi sul mercato a stampe di qualità museale, tra cui fotografie contemporanee, moderne e opere del XIX secolo.

Quest’anno l’evento, alla quarantaduesima edizione ha luogo dal 31 marzo al 2 aprile. Ci siamo fermati allo stand della Paci Contemporary Gallery di Brescia, l’unica galleria italiana a far parte dell’AIPAD Association. Giampaolo Paci è membro del Board Committee: <<Finalmente dopo gli anni della pandemia New York ritrova questa storica fiera>>, ci ha raccontato <<quindi speriamo di incontrare il collezionismo americano di fotografia e poi saremo anche agli eventi di curatori museali di fotografia>>.

Tra i fotografi presentati abbiamo visto:

Slim Aarons alla Michael Hoppen Gallery di Londra,

Larry Sultan alla Yancey Richardson di New York,

Eva Stenram alla The Ravestijn Gallery di Amsterdam,

Roger Mayne alla Gitterman Gallery di New York,

Ritratti queer da CLAMP New York (Mariette Pathy Allen, David Armstrong, Amos Badertscher, Peter Berlin, James Bidgood Jess T. Dugan, Nan Goldin, George Platt Lynes, Meryl Meisler, Mark Morrisroe, PaJaMa, Lissa Rivera, Curtice Taylor, Arthur Tress, David Wojnarowicz),

Hal Fischer alla galleria Benjamin Ogilvy Projects di Arlington,

Niv Rozenberg’s alla Galerie Catherine et André Hug di Parigi,

Eberhard Schramme e Toni von-Haken Schrammen alla Paul M. Hertzmann, Inc. di San Francisco,

Arne Svenson alla Robert Klein Gallery di Boston, e molti altri.

AIPAD

Center 415

415 Fifth Avenue

Aipad.com