Alla scoperta dell’archivio del Colorado Photography Arts Center

Non tutti conoscono la sua collezione ma da oggi è possibile fruirne gratuitamente: il CPAC – Colorado Photography Arts Center ha messo online il suo archivio fotografico. In occasione del lockdown, l’istituzione ha deciso di permettere al pubblico di sfogliare da casa il suo catalogo digitale che conta 180 artisti.

Una collezione poco conosciuta

La collezione rivela immagini diverse dagli scatti iconici con cui siamo soliti riconoscere i celebri nomi della fotografia. Come ribadito dalla direttrice del CPAC, Samantha Johnoston, «Abbiamo tantissimi lavori ma nessuno li conosci o sa come accedervi».

Tra gli autori troviamo infatti figure storiche, come Berenice Abbot, Ansel Adams, Imogen Cunningham, Edward R. Miller, solo per citarne alcuni.

Fotografie che raccontano scenari inediti e interessanti, come il ritratto di Audrey Hepburn di Ken Heyman, l’opera di Judy Daren che ritrae l’anziana Imogen Cunningham intenta a osservare la modella Twinka Thiebaud. Anche immagini divertenti come quelle di Florence M. Harrison o la bizzarra riproduzione della Gioconda appesa a un albero di Elliott Mc Dowell. Fino al mondo naturale che si trasforma in pattern astratti nelle foto di Giraus Foster e Norman Barker.

Un catalogo ad alta risoluzione

Il patrimonio fotografico presente nel catalogo è stato raccolto dal 1963, anno della fondazione dell’istituzione. Per accedere, basta visitare il sito ufficiale del CPAC dove è possibile scaricare una serie di immagini di altissima qualità sia per quanto riguarda gli artisti sia per la risoluzione. Gli operatori del museo, infatti, hanno messo a disposizione fotografie estremamente definite: tutti i dettagli del colore e delle sfumature sono percepibili. Una modalità di fruizione che cerca di avvicinarsi il più possibile all’esposizione dal vivo, in un momento in cui le visite non sono consentite.

Sicuramente osservare le immagini dallo schermo non è la stessa cosa, ma anche solo avere libero accesso a queste fotografie è un’occasione da cogliere.

Le iniziative che l’istituzione propone

Il Colorado Photography Arts Center non mette solo a disposizione il suo archivio, il sito ha lanciato anche diverse iniziative per coinvolgere il pubblico appassionato di fotografia.

L’istituzione propone vari corsi online: una guida per rendere memorabili le proprie foto di famiglia, un manuale di istruzioni sull’utilizzo di Photoshop, delle lezioni di “iPhoneography” e molto altro.

Inoltre, fino al 10 giugno c’è la possibilità di candidarsi al Veteran Workshop series, un cosro di formazione fotografica gratuita indirizzato ai veterani militari nell’area di Denver. Per cinque mesi, il CPAC offrirà dei seminari per perfezionare le competenze tecniche e presenterà i progetti più talentuosi in una mostra pubblica presso la propria galleria.

Per tutte le iniziative da fruire in streaming e da casa, potete dare un’occhiata qui.