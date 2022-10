Catania nelle fotografie di Ettore Sottsass

Dal 21 novembre 2022 al 21 maggio 2023 il Museo Civico “Castello Ursino” di Catania saranno esposte 111 fotografie, alcune delle quali inedite, realizzate a Catania negli anni novanta da Ettore Sottsass (Innsbruck, 1917 – Milano, 2007).

La mostra, a cura di Barbara Radice con Iskra Grisogono e la direzione artistica di Christoph Radl raccontauno degli aspetti ancora meno conosciuti e indagati del grande architetto e designer italiano.

1 di 12

Sottsass cominciò a scattare foto quando ancora era ragazzo e non ha mai più smesso, anche se questo aspetto è poco noto. “Ero orribilmente curioso”, aveva dichiarato lui stesso. Fotografare era un modo per “fermare” la vita oltre che un mezzo per documentarla. Per questo potrebbe essere definito un “fotoreporter della vita”. Ideato e realizzato per gli spazi del Castello Ursino, Catania Mia! racconta una Catania vitale: il Barocco, il mercato del pesce, le strade, le scene di vita quotidiana; sono fotogrammi della città.

La mostra è prodotta dalla Fondazione OELLE Mediterraneo Antico in collaborazione con lo Studio Ettore Sottsass e in partnership con l’Assessorato del turismo dello sport e dello spettacolo del Comune di Catania.