2000 candidature provenienti da 100 Paesi in tutto il mondo, 20 finalisti per più di 100 fotografie (qui le trovate tutte), due sezioni in gara e premi “specializzati” in palio: il lungo percorso della terza edizione di exibart street contest, presieduta dal grande fotografo Steve McCurry, arriva alla conclusione, con la proclamazione dei vincitori. Ad aggiudicarsi le categorie “Best Single Photo” e “Best Series” del premio promosso da exibart street e dedicato alle varie declinazioni della street photography, sono Jonathan Jasberg (Stati Uniti) e Bouwe Brouwer (Paesi Bassi), ai quali vanno, rispettivamente, una Leica V-Lux 5 e una Leica Q2.

1 di 9

Quest’anno presieduta dal fotografo di fama mondiale Steve McCurry, la giuria internazionale era composta da professionisti del mondo della fotografia e dell’arte: Andrea Pacella, Leica Camera AG Direttore Marketing e Comunicazione Globale, Biba Giacchetti, amministratore delegato di Agenzia Sud Est 57, Uros Gorgone, direttore generale del gruppo exibart, Svilen Nachev, fotografo di strada e vincitore del secondo exibart street contest, Eolo Perfido, fotografo e direttore creativo ed editoriale di exibart street.

Nata dalla rivista di arte e cultura contemporanea exibart, exibart street è una piattaforma editoriale incentrata sulla street photography che, negli ultimi anni, ha sviluppato un suo peculiare linguaggio visivo, sempre più diffuso e utilizzato tanto da grandi fotografi quanto da persone comuni, per descrivere gli accadimenti della vita di tutti i giorni o per catturare l’irripetibilità di un momento straordinario. Nel corso delle varie edizioni, exibart street contest ha avuto modo di mettere in evidenza la ricchezza e la grande varietà di questo strumento, raccontandone le direzioni intraprese e indagandone il rapporto con la fine art. Dopo questi ultimi anni difficili di pandemia, questa sfida è stata ancora più significativa per noi di exibart e ha confermato, ancora una volta, quale potente strumento creativo e di storytelling possa essere la fotografia di strada.

Ringraziamo tutti i fotografi che hanno partecipato inviando le proprie opere e mettendosi in gioco. Ringraziamo Leica Camera per il suo generoso supporto e tutti i giudici che hanno svolto un lavoro straordinario. E un ringraziamento speciale al nostro super presidente di giuria, Steve Mc Curry.

Congratulazioni a tutti i partecipanti e arrivederci al 2023!