La giuria della terza edizione dell’exibart street contest e l’intera redazione sono lieti di annunciare i 20 finalisti – 10 per la categoria “serie fotografica” e 10 per la categoria “foto singola” – del premio dedicato alla street photography. Anche per questa nuova edizione, nonostante le difficoltà degli ultimi tempi, abbiamo ricevuto una risposta impressionante, con oltre 2000 candidature provenienti da tutto il mondo.

La giuria internazionale quest’anno è stata presieduta da Steve McCurry e comprendeva illustri professionisti del mondo della fotografia e dell’arte: Andrea Pacella, Leica Camera AG Direttore Marketing e Comunicazione Globale, Biba Giacchetti, amministratore delegato dell’agenzia Sudest57, Uros Gorgone, direttore generale del gruppo exibart, Svilen Nachev, street photographer e vincitore della seconda edizione dell’exibart street contest, Eolo Perfido, fotografo e direttore creativo e direttore editoriale di exibart street.

Non è stato semplice per la giuria selezionare i finalisti, dovendo scegliere tra tanti lavori di qualità. Steve McCurry si è detto piacevolmente sorpreso dal livello fotografico, soprattutto nel settore street, raggiunto nell’ultimo decennio. La street photography sta diventando uno strumento quotidiano sempre più diffuso, trasversale a tutte le età e a tutte le classi sociali, con cui ognuno può raccontare la propria vita e le proprie storie.

I vincitori delle due categorie saranno annunciati tra due settimane: al vincitore della categoria “Serie fotografica” andrà una Leica Q2, mentre al vincitore della categoria “Foto singola” andrà una Leica V-Lux 5, entrambe offerte dal nostro main sponsor Leica Camera. Congratulazioni a tutti i 20 finalisti!

Serie fotografica: i 10 finalisti

Jonathan Jasberg (Stati Uniti)

