Fotografia e cinema: Mimmo Cattarinich al Museo Villa Bassi Rathgeb

In continuità con il programma espositivo dedicato ai grandi fotografi, il Museo Villa Bassi Rathgeb di Abano Terme propone Backstage. Mimmo Cattarinich e la magia del fotografo di scena, una rilettura del maestro a cura di Dominique Lora. Inaugurata nel 2018, la villa veneta di origine cinquecentesca si pone come promotrice di arte moderna e contemporanea con l’alternarsi di esposizioni tra pittura e fotografia. Un importante punto di riferimento per i cittadini e per i visitatori che scelgono la provincia padovana come meta per le proprie vacanze. Oltre 400 tra dipinti, disegni, incisioni e arredi della collezione permanente, datati dal XV al XX secolo, acquisiscono nuova linfa grazie ai legami che si vengono a creare con le opere delle mostre temporanee.

La valenza storica della mostra Backstage al Museo Villa Bassi Rathgeb

La fotografia di scena affonda le sue radici negli anni Venti, quando alcuni professionisti iniziarono ad affiancare i registi sul set. Da questa tipologia a quella di posa, l’antologica di Mimmo Cattarinich propone un excursus sulla produzione artistica dagli anni Sessanta a oggi. Sono oltre 100 gli scatti esposti, grazie all’Associazione culturale Mimmo Cattarinich di Roma, realizzati nel corso della lunga carriera dell’artista.

In quanto spaccato culturale del secondo Novecento in Italia, Backstage è simbolo dell’atmosfera magica dei set e mostra i ritratti più iconici di attori, attrici e registi chiave del XX secolo. Dai grandi Federico Fellini, Roberto Benigni, Marcello Mastroianni, Alberto Sordi, Anna Magnani e Claudia Cardinale, fino ad attrici internazionali come Penelope Cruz e Natalie Portman. Alcune riproduzioni di rullini, aventi come protagonisti Maria Callas e Pier Paolo Pasolini, dialogano con gli affreschi del Museo Villa Bassi Rathgeb. Si tratta di sequenze inedite fuori scena del set di Medea, iconiche per la loro spontaneità e leggerezza.

L’importanza del restauro fotografico

Parte della produzione di Mimmo Cattarinich, che comprende anche alcune fotografie esposte nella mostra Backstage al Museo Villa Bassi Rathgeb, è stata protagonista di una manutenzione straordinaria. Il passare dei decenni e il loro stato di conservazione ha richiesto un importante restauro delle pellicole. L’operazione minuziosa è stata curata da Armando Cattarinich, figlio dell’artista, che porta avanti una maestranza specializzata in quest’ambito. Questa urgenza sottolinea l’importanza di preservare il materiale analogico, in particolare pellicole e stampe che, se mal conservate, potrebbero determinare la fine di un’era. In questo contesto è fondamentale riscoprire alcune professionalità oggi rarissime ma che rappresentano una risorsa indispensabile per il patrimonio artistico.

La mostra Backstage. Mimmo Cattarinich e la magia del fotografo di scena, al Museo Villa Bassi Rathgeb, sarà visitabile fino al 16 giugno 2024. Per tutte le informazioni si può cliccare qui.