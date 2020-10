“L’osservare è un’arte che si manifesta attraverso lo sguardo esperto, unico capace di interporsi tra infiniti punti di vista, per rivelare quei segreti che si nascondono lungo i confini dell’attimo. La fotografia di strada non è solo forma, ma delicata poesia visuale i cui versi sono ombre, movimenti, sguardi e inaspettate relazioni suggerite da quell’inganno geometrico che è l’inquadratura. A volte per guardare meglio, bisogna chiudere un occhio.”

Eolo Perfido, street photographer, fotografo ritrattista rappresentato dall’agenzia fotografica Sudest57 e Leica Ambassador sarà in mostra con Interpose, dal 16 ottobre al 2 novembre, alla Galleria Isolo17 di Verona.

La mostra è presentata all’interno della terza edizione di Grenze – Festival della fotografia contemporanea e internazionale di Verona, organizzato dall’Istituto Design Palladio, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Verona – Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri, con il patrocinio di Università IUSVE, diretto da Simone Azzoni, Francesca Marra e Arianna Novaga.

Il tema di quest’anno è Als Ob, “come se”. In tedesco è dubitativo: forse è così, è come se lo fosse e quindi, prima o poi, lo sarà, altrimenti pazienza. “Come se” è una profezia che si auto-realizza. Si proietta nella realtà un’ipotesi e la si vive come se fosse vera. Il “come se” è una supposizione che, per il solo fatto di essere stata pronunciata, genera l’evento: poco male che sia vero oppure no. Als Ob apre scenari verso realtà possibili, misura e altera la distanza tra il visto e il vedente.

Eolo Perfido, una biografia:

Eolo Perfido, francese di nascita (Cognac) italiano di adozione, è un fotografo ritrattista rappresentato dalla prestigiosa agenzia fotografica Sudest57.

Leica Ambassador dal 2013 è uno degli Street Photographer italiani più conosciuti in patria e all’estero. La sua fotografia di strada lo ha visto documentare la quotidianità di alcune tra le più importanti città italiane e molte capitali straniere con particolare attenzione alle città di Roma, Milano e Tokyo.

La sua fotografia è stata fonte di ispirazione per alcune tra le più importanti agenzie di comunicazione del mondo tra le quali JWT, Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, Young & Rubicam, BBDO, United 1861, Grey and Blossom Communication.

Tra i suoi clienti più importanti aziende come Pepsi Cola, Samsung, Sony Music, Sky Television, Adidas, Opel, Kraft, Fondazione Milan, Bologna FootBall Club, Gatorade, Symantec, Breil, Oxydo, Medusa Cinema, Bionike, Debby, Enel, la Repubblica di San Marino, Istat. I suoi progetti editoriali sono stati pubblicati sul New York Times Magazine, L’Espresso, Communication Arts, Panorama First, Vision China, Vogue Russia, GQ Russia e Computer Arts.

Le sue serie fotografiche sono state esposte in diverse gallerie private e musei tra le quali la Galleria Janete Costa di Recife in Brasile, il museo Manege di San Pietroburgo e le Leica Galerie di Milano e Roma. Si occupa da molti anni di formazione fotografica ed ha alle spalle decine di workshops internazionali di Ritratto, Street Photography e Post Produzione Digitale oltre che importanti collaborazioni con l’associazione dei fotografi ritrattisti tedeschi, l’Istituto Europeo di Design , la Scuola Romana di Fotografia, la Rome University of Fine Arts e l’Università Bocconi di Milano.

www.eoloperfido.com

www.walkingphotographer.net

www.eoloperfidoworkshops.com