It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World #16. Intervista a Fabrizio Ceccardi

Milano Art Guide ed exibart presentano It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World, un atlante della fotografia degli anni 2020, da scoprire ogni settimana su Instagram: l’ospite di questa settimana è Fabrizio Ceccardi. Per dare un’occhiata al takeover nelle stories del nostro account instagram, vi basta cliccare qui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da exibart (@exibart)

#ItsaMadMadMadMadWorld: intervista a Fabrizio Ceccardi

A cosa stai lavorando?

«Ho ripreso un progetto che porto avanti da diverso tempo. Spesso lascio i miei lavori a decantare, è nella natura del mio percorso creativo, riprendendoli conferisco a loro un’altra identità e riavvolgendo il filo del tempo assumono nuova vita. Si tratta di una raccolta di immagini, per lo più polaroid di grande formato. Distorcendo l’obiettiva percezione di ogni singolo lavoro, allontanandomi dallo stereotipo della polaroid e sovrapponendo immagini diverse, poi rielaborate, il lavoro nella sua completezza offre una visione inedita e personale della realtà.»

Come trovi ispirazione per il tuo lavoro? E cosa ti ispira di più?

«Trovo ispirazione in molte cose, nella bellezza del mondo, nell’arte e nella letteratura, che sono per me da sempre fonti “romantiche” e intramontabili di stimolo continuo e input creativo. Qualunque cosa contenga genialità e poesia, sia essa musica, sia essa, opera artificiale o naturale, mi attrae e mi spinge a creare. Leggo, osservo rifletto, rielaboro, prendo spunto… e alla fine di questa ricerca nascono progetti creativi.»

Cosa significa fotografare negli Anni Venti del Duemila?

«In un mondo in cui tutti sono fotografi, la fotografia ha perso la sua aura. Oggi lo smartphone permette a chiunque di fotografare in qualsiasi momento, documentaristi di ogni attimo della nostra vita. È una grande fiera perpetua della fotografia ormai snaturata, così inflazionata da aver perso la sua essenza fruita all’eccesso. L’unica cosa che resta da fare è utilizzarla in progetti creativi esplorare nuovi percorsi nuove realtà dove il proprio sentire possa esser libero di esprimersi lontano da condizionamenti.»

Il 2020 in una foto?

Biografia